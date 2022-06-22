Музыкант Пьер Нарцисс всегда был позитивным и жизнерадостным, в его смерть невозможно поверить. Об этом «360» сообщила директор по запуску канала «MTV Россия» и телеведущая Яна Чурикова.

«В это невозможно поверить. Настолько жизнелюбивый и яркий, энергичный. Эти новости не монтируются с реальностью, слов не находится. Если почитать, что пишет дочка про него, это настолько трогательно. У него всегда была улыбка и позитив, несмотря ни на что», — сказала Чурикова.

Телеведущая выразила надежду, что в памяти россиян Пьер Нарцисс останется как музыкант, дарящий свое искусство и улыбку.

«Хочу, чтобы он там и остался в памяти зрителей, которым он дарит свое искусство и улыбку», — заявила она.

Ранее о смерти Нарцисса на 45-м году жизни сообщил Telegram-канал BAZA.

Полное имя артиста — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза. Он родился 19 февраля 1977 года в Камеруне. Российским зрителям он известен по проекту «Фабрика звезд» и популярному хиту «Шоколадный заяц».