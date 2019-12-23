Школьников привлекли к учениям по разгону митингов в Татарстане. Начались проверки

В одной из школ Татарстана провели учения по разгону митингов. «Участниками акции» стали девятиклассники. Некоторые дети пострадали. После огласки прокуратура и Минобразования начали проверки. В МВД сказали, что на детях «не тренировались».

Инцидент произошел 20 декабря в Новотроицкой средней школе. Одна из местных жительниц, Екатерина Пантелеева, первой опубликовала видеозапись в Instagram. В настоящее время она недоступна, но ролик широко разошелся в соцсетях. В некоторых СМИ появилась информация, что учения проводили сотрудники Росгвардии.

На кадрах девятиклассники играют роль устроителей беспорядков и «нападают» на экипированных силовиков, а те «задерживают» детей. Некоторые из них, сообщает «МБХ Медиа», получили травмы.

«Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке плюс большая шишка на голове», — рассказал один из подростков, уточнив, что детей было больше, но «драться» пришлось трижды.

Другой подросток предоставил «360» переписку с учителем и рассказал, что им велели прийти в школу в спортивной одежде темных расцветок.

«Нам сказали, что мы должны вести себя безбашенно — щит пнуть, потолкать их. А они будут пробовать какую-то тактику. Нам не говорили, что нас там будут заламывать, моего друга вообще через бедро кинули. Пальцы кто-то повредил», — сказал он.

Дети не участвовали

В пресс-службе МВД уточнили, что учения проводили по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району. Детей проинструктировали о соблюдении мер безопасности, и ни один из них не пострадал. Правонарушителями, уверяют в ведомстве, были полицейские в штатском.

«Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя общественного порядка. Все школьники находились на заднем плане под контролем педагогов, ни один из них не пострадал», — подчеркнули в пресс-службе.

Росгвардии тоже не было

Из-за того, что учения не согласовали с республиканским главком, руководство министерства приняло решение о проведении служебной проверки. По сведениям ИА «Татар-информ», проверку также проведут сотрудники прокуратуры. Начальник районного отдела образования уже уволился, рассказала РИА «Новости» пресс-секретарь Министерства образования Татарстана Алсу Мухаметова.

«По данному факту Министерством образования и науки Татарстана сформирована комиссия для проведения служебного расследования, со вчерашнего дня она работает на месте… По информации отдела образования Тукаевского муниципального района, начальник отдела уволилась», — сказала Мухаметова.

В Росгвардии, пишет ТАСС, заявили, что опубликованная в СМИ информация о привлечении детей к учениям действительности не соответствует. Сотрудников республиканской федеральной службы на учениях не было, а сведения распространялись, чтобы «в очередной раз ввести в заблуждение граждан и бросить тень на деятельность Росгвардии».

Похожий случай произошел во время принятия в кадеты учеников школы в челябинском Златоусте. Сотрудники ФСИН продемонстрировали ученикам «действия групп быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации».

Выступление раскритиковала местный депутат Ольга Мухометьярова, а директора школы, сообщал Telegram-канал «Подъем», вызывали в мэрию.