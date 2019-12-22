МВД привлекло 9-классников к учениям. Их назвали «статистами» и заломали руки

Сотрудники правоохранительных органов привлекли к учениям школьников. На детях отрабатывали действия во время массовых беспорядков. Информация об этом была распространена рядом СМИ и подхвачена в соцсетях. В МВД заявили, что мероприятие прошло по согласованию с администрацией школы. А ребята рассказали «360», что чувствовали себя довольно странно — особенно когда им заламывали руки и «бросали через бедро».

16-летние статисты

В МВД Татарстана дали официальный комментарий по поводу произошедшего. Как подтвердили в полиции, 20 декабря на территории МБОУ «Новотроицкая СОШ» по инициативе руководства отдела МВД России по Тукаевскому району Республики Татарстан проводились тактико–строевые занятия с личным составом подразделения. По согласованию с администрацией школы к занятиям в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса этой школы.

«Перед началом занятий личный состав отдела МВД России по Тукаевскому району, администрация школы и учащиеся старших классов МБОУ „Новотроицкая СОШ“ были проинструктированы о соблюдении мер личной безопасности», — заявили в МВД республики.

В полиции настаивают, что во время занятий действия правонарушителей имитировали только сотрудники полиции в гражданской одежде. Ни один из учащихся не был задействован в качестве условного нарушителя. Все школьники были под контролем педагогов, ни один из них не пострадал.

«В связи с тем, что участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Республике Татарстан, руководством Министерства принято решение о проведении служебной проверки, в ходе которой будет дана оценка управленческим решениям руководителей отдела МВД России по Тукаевскому району», — доложили в МВД, заверив, что виновные должностные лица будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Школьные «беспорядки»

Как сообщили «360» сами школьники, по легенде учений, они должны были затеять массовые беспорядки и нападать на правоохранителей, а те должны были в свою очередь отрабатывать на детях приемы по задержанию. На фотографиях, которыми поделились с «360» очевидцы событий, видно, как некоторые дети лежат на снегу.

На видео, которое попало в распоряжение «360» видно, как сотрудники правоохранительных органов в форме заламывают руки школьнику. После видно, как тот же 9-классник поднимает руки вверх и улыбается.

Участники событий поделились с «360» перепиской, в которой учитель говорит о «сборах по линии МВД». Преподаватель распорядился нескольким мальчикам прийти в школу в спортивной форме — темных однотонных футболках и спортивных штанах — и предупредил учеников, что к ним в школу придут правоохранители.

Источник фото: телеканал «360»

«Кинули через бедро»

Один из ребят поделился с «360», что ученики чувствовали во время происходящего.

«Нам сказали, что мы должны вести себя безбашенно — щит пнуть, потолкать их. А они будут пробовать какую-то тактику. Нам не говорили, что нас там будут заламывать, моего друга вообще через бедро кинули. Пальцы кто-то повредил», — рассказал ученик.

Еще один школьник признался «360», что не ожидал таких учений.

«Мы не ожидали такого, участвовать было как по мне как-то не по себе. Небольшие травмы присутствовали», — рассказал он.

Ученики в один голос утверждают, что родители отнеслись к произошедшему негативно, но в школу не приходили и никуда не жаловались.

На момент публикации новости оперативного комментария из школы получить не удалось. Телефоны директора и завуча школы отключены.