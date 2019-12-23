ФСИН объяснила выступление с дубинками и щитами перед школьниками

Группа быстрого реагирования Федеральной службы исполнения наказаний устроила настоящий перформанс перед школьниками в Златоусте. В пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области «360» объяснили, что выступление прошло в кадетском классе. Оно было посвящено поведению во время чрезвычайных ситуаций.

«Сотрудники исправительной колонии № 25 в Златоусте по приглашению руководства школы подготовили показательные выступления для учащихся, во время которых продемонстрировали действия групп быстрого реагирования при возникновении чрезвычайной ситуации», — рассказали в ведомстве.

При этом там подчеркнули, что сотрудники ФСИН России не участвуют в разгоне демонстрантов на улицах.

«Это именно для возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций на территории колонии. Это если бунт происходит или что-то такое происходит», — объяснили в пресс-службе.

Там добавили, что в школе есть кадетский класс.

«Выпускники часто связывают жизнь со службой в силовых структурах, в том числе в уголовно-исполнительной системе», — добавил представитель региональной ФСИН.

Он также отметил, что учителя этой школы обижены на депутата законодательного собрания Челябинской области Ольгу Мухометьярову за критику выступления. Ведь парламентарий на нем не присутствовала.

Ранее в Сети появилось видео выступления сотрудников ФСИН в школе Златоуста. На нем запечатлены правоохранители, которые демонстрируют школьникам различные приемы. Масло в огонь добавила депутат Ольга Мухометьярова.

«В златоустовской школе № 21 к пятиклассникам на посвящение в кадеты пригласили бойцов ФСИН. „Палкой сверху бей!“ — звучало на весь зал. Считаю, что демонстрация методов физического воздействия на граждан не имеет ничего общего с воспитанием патриотизма и любви к Родине», — заявила Мухометьярова. Ее процитировал портал 74.ru.