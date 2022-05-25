Шажок к гражданской войне. Американцев невозможно разоружить даже после стрельбы в техасской школе

Стрельба в школе Техаса в очередной раз всколыхнула США. Джо Байден заговорил о необходимости борьбы с оружейным лобби. Правда, за его громкими речами, уверены специалисты, скрывается желание очередной раз уколоть оппонентов — республиканцев, которые традиционно выступают за право на ношение оружия. При этом обычные американцы не чувствуют себя в собственной стране в безопасности, особенно после событий, связанных с BLM. Поэтому и разоружить их сейчас практически нереально.

Власти США против оружейного лобби

Американским властям необходимо бороться с оружейным лобби, а также ввести дополнительные ограничения в оружейном законодательстве. Неспособность принять строгие законы в этой сфере возмущает. Об этом заявил президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу после стрельбы в техасской начальной школе, пишет The Hill.

«Как нация мы должны спросить, когда, во имя бога, мы собираемся противостоять оружейному лобби? <…> Я устал от этого. Мы должны действовать. И не говорите мне, что мы не можем повлиять на эту бойню. Пришло время превратить эту боль в действия», — заявил Байден.

Он говорил примерно через час и был явно опечален. Байден выступил практически сразу после приземления его самолета в США — после того, как новость о стрельбе в Техасе охватила всю страну. Он также приказал опустить флаги с Белого дома и других федеральных зданий.

Источник фото: flickr/MIKI Yoshihito

Байден последовательно призывал Конгресс ввести запрет на оружие и расширить проверку биографий людей при продаже ружей, в том числе после массовых расстрелов в Буффало, штат Нью-Йорк, и Атланте. Правда, даже сейчас, после Техаса, в The Hill не уверены, что законы смогут ужесточить.

Во время своего выступления глава США упомянул стрельбу в начальной школе Сэнди-Хук в 2012 году, которая произошла во время администрации Обамы. Тогда Байден занимал пост вице-президента. По его словам, с тех пор произошло более 900 перестрелок.

«Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать это снова. Очередная бойня. <…> Начальная школа. Красивые, невинные, второ-, третье-, четвероклассники. И сколько десятков невинных детей, которые были свидетелями того, что произошло, видели, как их друзья умирали, как будто они были на поле боя», — заявил Байден.

Проблема существует давно. Гнев демократов вызвали еще события на Капитолийском холме. Тогда сенатор Крис Мерфи (штат Коннектикут), активный сторонник ужесточения законов об оружии, сравнил трагедию со стрельбой в начальной школе Сэнди-Хук в его родном штате.

«Что мы делаем? Что мы делаем? <…> Это не является чем-то неизбежным. Этим детям не повезло. Это происходит только в этой стране и больше нигде. Нигде больше маленькие дети не ходят в школу с мыслью, что в этот день их могут расстрелять», — заявил он.

Сторонники оружейного лобби — республиканцы

В Тhе Нill отметили, что республиканцы уже давно выступают против введения ограничений на ношение оружия. При этом происходящие один за другим массовые расстрелы в школах похоже не способствуют изменению ситуации. Демократы не могут принять новые ограничения из-за законодательного обструкционизма. Ведь для этого нужно не менее 60 голосов.

Тем временем Байден предупредил всех тех, кто «препятствует» новым попытка ограничить доступ к огнестрельному оружию, что им это еще припомнят.

«Мы должны сообщить вам, что мы не забудем», — заявил глава США.

Оружейное лобби — действительно некая историческая прерогатива республиканцев. Об этом «360» рассказал правозащитник Александр Ионов. Именно поэтому для Байдена так важно заострить внимание на этой теме, ведь он демократ.

«Пытается привлечь сторонников, пацифистов, людей, которые требуют запретить оружие. <…> Они (сторонники оружейного лобби — прим. ред.) считают, что это часть их неотъемлемых прав, которая прописана в Билле о правах и Конституции. На этом строилась их демократия. Это конституционное право человека на самозащиту», — пояснил Ионов.

При этом, по его словам, в этой сфере приверженцы оружейного лобби зарабатывают огромные деньги. Перевозка оружия даже на Украину — тоже способ заработка сторонников права на оружие.

Национальная стрелковая ассоциация США — самая большая в мире общественная организация, внепартийная. И одновременно с этим это крупнейшая лоббистская организация. Об этом напомнил политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

В США не хотят разоружаться из-за нехватки безопасности

Ионов уверен, что в США стоит запретить ношение оружие в местах, где есть школьники или студенты. И за этим должен осуществляться жесткий контроль.

«Установить детекторы, рамки. <…> Есть контроль, который помогает выявить людей, которые могут быть причастны к нападениям. <…> Это можно пресечь. Нажать тревожную кнопку и так далее. <…> Нужно просто ужесточить контроль на входе в учреждения», — пояснил Ионов.

Дробницкий же полагает, что на деле нужно менять законы США, параллельно обеспечивать жителям большую безопасность.

«Американцам не объяснить, что они должны отказаться не то что от охоты. От охоты еще ладно. <…> Но вы им объясните, как они будут защищаться. Полиция минимизирована. В лучших городах в лучшее время полиция едет шесть минут. Они привыкли. Если бы они не привыкли, как англичане, которых разоружили сразу после Второй мировой войны, тогда бы да… А тут привыкли люди. В крупных городах вообще насилие страшное», — отметил Дробницкий.

По его словам, разрушить это крайне сложно. Ведь особенно после истории с Black Lives Matter убедить, например, местного фермера отдать винтовку будет невозможно. Он прекрасно понимает, что могут прийти и ограбить.

«На самом деле, это (призывы к борьбе с оружейным лобби — прим. ред.) очередной шажок к гражданской войне, потому что общество в США и так разделено», — подчеркнул американист.

Стрельба в техасской школе

Первые сообщения о событиях в техасской школе поступили 24 мая в 11:43 по местному времени (19:43 мск). Неизвестный открыл стрельбу в учебном заведении. Им оказался 18-летний парень.

В результате погиб 21 человек — 18 детей и трое взрослых, как сообщил в интервью телеканалу CNN сенатор Роланд Гутьеррес. Тем временем в департаменте общественной безопасности при этом уточнили, что погибли 19 детей и двое взрослых, также передал CNN. Скончался и сам нападавший.

По данным Associated Press, эта стрельба стала самой массовой по количеству жертв за почти десять лет. До этого таковой считалась трагедия в школе Сэнди-Хук в Коннектикуте. Тогда погибли 20 детей и шестеро взрослых.