Неизвестный открыл стрельбу в начальной школе в Техасе. Его жертвами стали 15 человек, включая 14 детей. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на губернатора штата.

По информации телеканала ABC, в результате стрельбы погибли 15 человек. В числе жертв оказались 14 детей и 45-летний учитель.

Ранее медики говорили о двух погибших и 13 раненных. Пострадавших доставили в отделение неотложной помощи местной больницы. Как уточнили журналисты, двоих раненых перевезли в больницу в городе Сан-Антонио.

По словам губернатора штата Грега Эбботта, стрельбу в школе устроил местный житель. Огонь по людям открыл 18-летний Сальвадор Ромас.

Стрельба в начальной школе в городе Увальде произошла днем 24 мая. Как заявили сотрудники полиции, преступника уже задержали. Стрелявшего доставили в участок в 13:06 (21:06 по московскому времени).

Объединенный независимый школьный округ Увальде призвал местных жителей не подходить близко к учебному заведению. Сейчас на месте продолжают работать правоохранители. Они выясняют все обстоятельства и мотивы нападавшего.