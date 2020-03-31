Винтовка как предмет первой необходимости. США открывают оружейные магазины в разгар пандемии

Вооружен — значит, предупрежден

Мерфи практически заставили объявить об открытии оружейных магазинов после того, как Министерство внутренней безопасности США назвало продавцов винтовок «критически важной инфраструктурой». Более того, как минимум три организации по защите прав на владение оружием подали иски, чтобы заставить власти штата Нью-Джерси открыть магазины оружия.

Источник фото: www.cisa.gov

Сам Мерфи поддерживает более строгие законы о контроле над оружием. Поэтому политик дал понять, что не хотел принимать такое решение.

«Это не было моим решением, но его приняли на федеральном уровне», — сказал он и добавил, что приобрести пистолеты жители штата смогут лишь по предварительной записи и «в течение ограниченного времени».

При этом в местной Ассоциации клубов винтовок и пистолетов положением дел крайне довольны. Члены организации рады, что «губернатор наконец склонился перед давлением со стороны федерального правительства».

Положительно восприняли новость и некоторые сенаторы. Так, один из них — Майкл Теста — заявил: «Рад, что губернатор Мерфи наконец признает и уважает наше конституционное право носить оружие, особенно в условиях чрезвычайного положения… Вторая поправка имеет важное значение для всех законопослушных граждан, особенно для повышения безопасности, защищенности и самозащиты. Права жителей Нью-Джерси на приобретение огнестрельного оружия никогда не должны были ущемляться».

Скупили бумагу и оружие

При этом еще в ожидании пандемии американцы закупились туалетной бумагой и... оружием. Продавцам последнего даже пришлось публиковать на своих сайтах объявления: «Мы открыты, но в связи с экстремальной загруженностью не можем отвечать на телефонные звонки». А перед магазинами с ружьями собирались внушительные очереди.

Причем речь идет не о завсегдатаях тиров или любителях охоты. Многие приходили за пистолетами впервые в жизни. Причина — экономические проблемы, которые, как полагают местные, накроют США после вспышки COVID-19.

«Слишком много людей останутся без работы, так что мне нужно защитить свой дом и свою семью», — объяснил житель Роквилла Алан. Еще дома он выбрал для себя свое первое оружие — Glock G43 стоимостью 458 долларов. Правда, выяснилось, что этот пистолет уже не достать — раскупили. После объявления Трампом чрезвычайного положения в стране продажи оружия и боеприпасов в некоторых магазинах увеличились на 50%.

Защита или угроза?

Американцы кричат про право на самозащиту уже давно. Тем временем страна стала известна массовыми расстрелами, нападениями школьников друг на друга и насилием в семье.

Специалисты отмечают, что в Штатах большое количество людей употребляют антидепрессанты и имеют психологические отклонения, проходят реабилитацию. При этом у многих из них есть дети — подрастающее поколение становится заложником ситуации. Отсюда растущее среди американцев число малолетних убийц.

Так, в январе этого года подросток из Юты застрелил свою мать и трех детей. Спастись удалось лишь отцу семейства. В апреле 2019-го ребенок поджег передвижной дом в трейлерном парке поселка Гудфилд, штат Иллинойс. Он знал, что внутри находились люди. Двое взрослых и трое детей в возрасте до двух лет задохнулись. Годом ранее в штате Миссисипи девятилетний мальчик застрелил старшую сестру, так как она не дала ему поиграть на приставке. В штате Флорида девятилетний мальчик пытался зарезать пятилетнюю сестру.

И это все началось еще задолго до пандемии и возросшего спроса на оружие. Страшно подумать, беспорядки какого масштаба могут начаться теперь, когда американцы, напуганные неизвестностью и воришками, вооружились до зубов. Ситуация начинает напоминать апокалиптические фильмы, где правым оказывается человек с оружием. Может, жителям Штатов все-таки стоит прислушаться к губернатору Филу Мерфи и не открывать магазины, пока не поздно? Хочется верить, что винтовка не станет предметом первой необходимости.