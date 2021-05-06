Причиной смерти 150 тюленей на Каспии могли стать шапки. Но есть и другие версии

На каспийском побережье Дагестана было найдено свыше 150 мертвых тюленей. Они являются эндемиками, этот вид больше нигде не распространен. Животные внесены в Красную книгу России, это единственное млекопитающее Каспийского моря, и их гибель очень встревожила экологов и власти республики.

Ситуация находится на контроле у руководства Дагестана. Врио министра природных ресурсов и экологии республики Рахман Гамидов сообщил, что, по предварительным данным, животные погибли из-за попадания в рыболовные сети. По его словам, были взяты пробы для лабораторных исследований. На побережье проводят совместное патрулирование Институт экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета, АНО «Каспийский природоохранный центр» и московские ученые. Изучаются места возможных выбросов туш животных.

«По результатам изучения более детально и предметно мы сможем уже выяснять причины случившегося», — добавил министр.

Республиканский Следком сообщил, что организована доследственная проверка и все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

Директор института экологии и устойчивого развития и генеральный директор НЭЦ «Морские млекопитающие» Андрей Болтунов подтвердил, что проводятся исследования отдельных участков.

«К сожалению, многие тюлени обнаружены без шкуры. Подтверждаем, что это случаи браконьерства. На участке между Зеленоморском и санаторием „Каспий“, это семь-восемь километров, были найдено около 20 мертвых животных. Больше половины из них — без шкур. Все животные молодые», — сообщил эксперт.

По его словам, экологическая обстановка на каспийском побережье Дагестана тревожная.

«Все можно найти — сети, пластмассу, покрышки, автомобильные домкраты, ртутные дампы. На полигон не надо ходить, все мусорные красоты есть здесь. Убирают местами, на муниципальных пляжах», — посетовал эколог.

Смерти ради шапок

Руководитель природоохранных программ НЭЦ «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров сообщил «360», что попавший в сеть тюлень гибнет в течение двух часов. Так как с некоторых животных были содраны шкуры, ученый предположил, что местные жители могли ловить нерп в сети и использовать их шкуры для изготовления шапок.

Заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Дмитрий Глазов из института проблем эволюции и экологии им. А. Н. Северцова РАН в беседе с «360» предположил, что причины гибели тюленей могут быть разными.

«Весной было размножение тюленей на льду. Предположу, что это молодые особи начали переходить на другие места, могли погибнуть. Но на месте не был и не могу говорить об этом с уверенностью», — сказал специалист.

Стоит отметить, что это уже не первый случай гибели тюленей на Каспии.

В декабре 2020 года сообщалось о примерно 20 тушах мертвых животных, найденных на побережье Дагестана. Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов сообщил, что море в этом месте было грязное. Директор АНО «Каспийский природоохранный центр», общественный деятель Заур Гапизов тогда предположил, что причиной гибели нерпы могли стать китайские мелкоячеистые браконьерские сети или неочищенные сточные воды.

Прокуратура занялась выяснением обстоятельств случившегося.