«Я многое видел, но это шок». Ученый объяснил массовую гибель каспийских тюленей

Массовая гибель краснокнижных тюленей в Каспийском море может быть связана с рыболовством или загрязнением. Об этом «360» рассказал руководитель природоохранных программ НЭЦ «Морские млекопитающие» Виктор Никифоров.

Каспийские тюлени в прошлом году были занесены в Красную книгу России. Поэтому должен исследоваться каждый случай гибели таких животных. Но на побережье Каспийского моря в Дагестане только за последние два дня обнаружили более 150 мертвых тюленей. Чтобы разобраться в причинах массовой гибели тюленей, нужен круглогодичный мониторинг. Но ученые уже догадываются, в чем дело.

«Явное влияние рыболовства. Когда тюлень попадает в сеть, он там больше двух часов не может жить, гибнет. Но может быть, загрязнение, изменение климата. Нужно в течение года регулярно проводить мониторинг, и смотреть тогда», — сказал ученый.

Точного ответа пока ни у кого нет, есть только версии. У некоторых тюленей, обнаруженных на побережье, была содрана шкура. Никифоров предположил, что местные жители могли поймать нерп в сети и снять шкуры для изготовления шапок.

«Я многое видел, но для меня это шок», — признался ученый.

Эти краснокнижные тюлени — единственные млекопитающие, которые обитают в Каспийском море.