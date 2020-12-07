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    07 декабря 2020, 10:40

    Новые трупы тюленей нашли на берегу Каспийского моря

    Андрей Иванов

    Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов нашел еще четырех мертвых тюленей на побережье Каспийского моря. Гибелью морских животных заинтересовалась прокуратура Дагестана.

    «Сегодня <…> на месте дислокации спасательных формирований и пожарных частей ГУ МЧС России по Республике Дагестан тоже [были обнаружены] четыре погибших тюленя», — рассказал Никомагомедов. Он добавил, что прокуратура Дагестана занялась расследованием массовой гибели тюленей в Каспийском море.

    Источник фото: телеканал «360»

    Накануне спасатель нашел на побережье между Махачкалой и Каспийском 17 трупов морских млекопитающих. По его словам, тюлени погибли несколько дней назад. Морская вода в этом месте грязная. Точную причину гибели животных еще предстоит выяснить.

    Директор АНО «Каспийский природоохранный центр», общественный деятель Заур Гапизов предположил, что каспийская нерпа могла погибнуть из-за китайских мелкоячеистых браконьерских сетей или из-за неочищенных сточных вод, которые попали в Каспийское море.

    Заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков отметил, что специалисты ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства изучат все обстоятельства гибели тюленей.