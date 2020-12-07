Новые трупы тюленей нашли на берегу Каспийского моря

Заслуженный спасатель России Зиявдин Никомагомедов нашел еще четырех мертвых тюленей на побережье Каспийского моря. Гибелью морских животных заинтересовалась прокуратура Дагестана.

«Сегодня <…> на месте дислокации спасательных формирований и пожарных частей ГУ МЧС России по Республике Дагестан тоже [были обнаружены] четыре погибших тюленя», — рассказал Никомагомедов. Он добавил, что прокуратура Дагестана занялась расследованием массовой гибели тюленей в Каспийском море.

Источник фото: телеканал «360»

Накануне спасатель нашел на побережье между Махачкалой и Каспийском 17 трупов морских млекопитающих. По его словам, тюлени погибли несколько дней назад. Морская вода в этом месте грязная. Точную причину гибели животных еще предстоит выяснить.

Директор АНО «Каспийский природоохранный центр», общественный деятель Заур Гапизов предположил, что каспийская нерпа могла погибнуть из-за китайских мелкоячеистых браконьерских сетей или из-за неочищенных сточных вод, которые попали в Каспийское море.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Дагестана Азамат Гусейнбеков отметил, что специалисты ТУ Росприроднадзора и СКТУ Росрыболовства изучат все обстоятельства гибели тюленей.