Мошенники начали шантажировать россиян за троллинг. Защитить деньги поможет только молчание

Мошенники стали шантажировать россиян, которые пытаются их троллить. Злоумышленникам нужен насыщенный звонок, чтобы потом смонтировать его и потребовать деньги. Эксперты уверены, что самый действенный способ противостоять такому мошенничеству — не отвечать на неизвестные номера.

Мошенники нашли способ шантажировать троллящих их россиян. Телефонными злоумышленниками уже не удивить клиентов банка, поэтому они начали открыто издеваться над ними во время разговора. Но даже такая шалость может обернуться потерей денег, сообщила руководитель проекта общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Подавляющее большинство работоспособных россиян хотя бы раз в жизни сталкивались со звонками от мошенников. Поэтому неудивительно, что троллинг злоумышленников превратился в своеобразное развлечение.

Мошенники научились использовать и это. Они записывают разговор, подыгрывают, если люди их провоцируют, чтобы аудиозапись была насыщенной. Позднее собеседникам присылают уже смонтированную запись телефонного разговора, которая может скомпрометировать жертву или создать массу неприятностей. При этом мошенники будут требовать деньги.

Если же жертва откажется удовлетворять их требования, то аудио отправят близким и знакомым человека. По словам Лазаревой, подобных случаев не так много и предавать огласке их боятся.

Издевки по телефону могут быть использованы мошенником для тренировки deepfake-модели, которая сможет воспроизводить очень похожий голос. Директор по разработке Qrator Labs Михаил Левитин объяснил, что долгий и разнообразный троллинг сыграет только на руку злоумышленнику.

Как вести себя с мошенником

Сбербанк назвал телефонное мошенничество национальным бедствием России, сообщало РИА «Новости». По оценке банка, страна лидирует по телефонному мошенничеству, а каждый десятый звонок исходит от злоумышленника. Спикер Госдумы Вячеслав Володин даже предлагал ужесточить наказание за этот вид преступления.

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов рассказал «360», как не стать очередной жертвой мошенников.

Если звонит неизвестный номер или начало разговора свидетельствует о нездоровом интересе к вам, то нужно тут же бросать трубку без всяких переговоров Виталий Вехов.

Собеседник «360» напомнил, что отличить реальных сотрудников банка от мошенников не так уж и сложно, достаточно взглянуть на номер телефона. У банковских сотрудников он будет короткий или официальный городской. Вехов также поделился способом, как проверить, кто звонил.

«Я обычно сразу перезваниваю оператору банка и узнаю, банк со мной связывался или нет. Никогда не надо продолжать разговор, извинились, сказали: „До свидания, я перезвоню“», — объяснил эксперт.

Другое отличие сотрудника банка от злоумышленника — это просьба выполнить определенные действия. Эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий напомнил, что банковский служащий не просит назвать код-пароль или перейти по ссылке из SMS.

«Если в целом говорить о мошенниках, не только банковских, то надо быть бдительным. И если во время разговора просят что-то сделать, что может нанести потенциальный ущерб, или вообще что-то сделать, то имеем дело с мошенниками», — объяснил Лукацкий.

В таких случаях клиенту следует перезвонить самому в банк или организацию, от которой идет звонок.

Банковский клиент также должен помнить, что если на другом конце провода человек представляется сотрудником службы безопасности банка, то это, скорее всего, злоумышленник. По словам эксперта в области информационной безопасности Александра Власова, такие сотрудники не имеют права звонить клиенту.

Голос для банка

Однако компрометирующая аудиозапись, разосланная друзьям, еще полбеды. В России с 2018 года банки могут самостоятельно собирать биометрию клиентов. Люди передают в банки свои биометрический данные и с помощью них открывают счета, не приходя в отделение.

Мошенники могут воспользоваться этой системой в своих целях. С учетом распространения дипфейков, в частности, подделки голоса, оставить жертву без денег намного проще. Александр Власов объяснил, что при голосовой аутентификации в банке робот спрашивает клиента и распознает его голос по простым ответам «да» или «нет».

«Если вы сказали мошеннику „да“ или „нет“, то он может это записать и использовать», — заключил специалист.

Доказать мошенничество с голосом не так просто. По словам Алексея Лукацкого, сейчас существуют экспертизы, которые позволяют выявлять дипфейки и иные манипуляции, но в России этот сегмент рынка неразвит, а услуги стоят дорого.