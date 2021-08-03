Телефонные мошенники начали шантажировать троллящих их россиян

Мошенники начали шантажировать россиян, которые пытаются троллить их во время телефонного разговора. Об этом рассказала руководитель проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Последствия такого троллинга могут быть очень плачевными.

По словам Лазаревой, на сегодняшний день 90% россиян хотя бы раз сталкивались с мошенниками, которые по телефону пытаются выманить у них деньги. Многим эти звонки уже порядком надоели, поэтому люди, понимая, кто и зачем им звонит, начинают издеваться над злоумышленниками на том конце провода, сообщило РИА «Новости».

«Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, с последующим монтажом и затем шантажом граждан с помощью таких аудио», — отметила Лазарева.

Эксперт объяснила, что во время троллинга мошенник начинает провоцировать свою потенциальную жертву, чтобы запись была максимально подробной. Потом человеку присылают смонтированную запись, которая может скомпрометировать его. Преступники начинают угрожать разослать ее работодателям, партнерам, близким и знакомым человека, а потом вымогают деньги.

Пока случаев такого шантажа было зафиксировано немного. Их не предают огласке из-за опасений тех, кто попался на уловки злоумышленников. Но некоторые пострадавшие отправляли шантажистам достаточно крупные суммы, добавила Лазарева.

По словам директора по разработке Qrator Labs Михаила Левитина, чем более продолжительно и разнообразно клиент будет троллить мошенника, тем больше у этого преступника будет данных для тренировки deepfake-модели, которая сможет выдать похожий голос и использоваться для шантажа.

Чтобы обезопасить себя во время подозрительного звонка, лучше просто положить трубку.