Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с идеей ужесточить уголовное наказание за телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета. По его мнению, пяти лет лишения свободы за это недостаточно.

Володин в Telegram написал — за последние полтора года в два раза увеличилось число преступлений, связанных с телефонным мошенничеством. В прошлом году аферисты похитили почти 150 миллиардов рублей.

«Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав. Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме. Сегодня этого нет», — заявил Володин.

Он добавил, что также растет количество преступлений, связанных с кражей средств с банковских счетов. Мошенники уговаривают раскрыть им персональные данные, после чего с карточки пропадают деньги. Кроме того, для получения средств они представляются сотрудниками правоохранительных органов.

Володин заявил, что задача власти — защитить людей от преступников и создать такие условия, чтобы ведение подобно «бизнеса» было невозможным.