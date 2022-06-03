Шаг к многополярному миру. Альтернатива ЕСПЧ появится в России

В России появится альтернатива ЕСПЧ. По словам специалистов, Европейский суд по правам человека дискредитировал себя. Настало время создать собственный, который будет более авторитетным и даст лишний раз понять международному сообществу, что однополярного мира не будет.

В России разрабатывают альтернативу ЕСПЧ

Ассоциация юристов России (АЮР) начала работать над созданием альтернативного ЕСПЧ (Европейский Суд по правам человека) суда по защите прав человека. Об этом сообщил председатель организации Сергей Степашин на совместном заседании президиума и правления организации в Министерстве юстиции РФ.

«Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента <…>, был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека», — процитировало Степашина агентство «Интерфакс».

Рабочую группу сформируют до конца месяца. Уже известно, что в нее войдут представители Минюста, Следственного комитета, администрации президента.

Три варианта площадки для ЕСПЧ

По словам Степашина, есть три варианта создания суда — на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества.

«Мы планируем в течение года провести работу. <…> С БРИКС, наверное, будет все сложнее, знаете, какое давление сейчас оказывает Америка на ту же Бразилию, на ту же Индию. Что касается ЕврАзЭС, то здесь есть варианты», — пояснил Степашин.

Роль ЕСПЧ

Сейчас роль юридического сообщества в решении важнейших государственных задач объективно растет. Это касается и разработки законов, и новых подзаконных актов, и обеспечения качественной правоприменительной практики, и подготовки квалифицированных специалистов. Об этом заявил министр юстиции Константин Чуйченко.

«Не могу не отметить высокую эффективность работы Минюста России, госюрбюро и региональных отделений Ассоциации по оказанию правовых консультаций в пунктах временного размещения эвакуированных жителей Донбасса. На сегодняшний день только по линии наших территориальных управлений и госюрбюро оказано более 100 тысяч консультаций», — пояснил министр.

Он надеется, что Ассоциация примет активное участие в работе по созданию информационной системы «Правовая помощь». Планируется, что она станет не только основной общероссийской цифровой платформой для получения бесплатной юридической помощи, но и важным механизмом правового просвещения граждан.

Стоит ли России идти по пути Запада

Если Россия больше не будет входить в ЕСПЧ, то нужно подчеркнуть его ненужность, а не создавать альтернативу. Об этом «360» рассказал политолог Юрий Светов.

«Мне не нравится эта ситуация, когда мы пытаемся все время симметрично отвечать на вызовы, брошенные России. Нам, значит, УЕФА запретила участвовать в международных соревнованиях — давайте вступим в азиатскую федерацию. Нас отключили от Евровидения — давайте создадим Азиатвидение или ОДКБвидение. И это из той же самой серии. Либо мы входим в мировую систему правовых отношений и доказываем там свою правоту или отвергаем ее. Если вышли, подчеркиваем их ненужность. Зачем еще сочинять…» — пояснил Светов.

Он напомнил, что решения альтернативного ЕСПЧ суда, например, при БРИКС вряд ли будут признаваться остальной частью мира, которая туда не входит.

У нас есть собственная система защиты прав человека. Давайте ее использовать, взаимодействовать с нашими партнерами в других государствах. Не вижу смысла [в создании альтернативы ЕСПЧ] Юрий Светов.

ЕСПЧ поддерживал антигосударственную деятельность

При этом Светом отметил, что ЕСПЧ был политизированным всегда, так как был сформирован юристами, выросшими на западных критериях. Тем не менее этот суд во многом защищал права граждан России, которые были ущемлены в нашей стране по той или иной причине.

«В этом была польза. <…> Но любая антигосударсвенная деятельность в России поддерживалось этим судом. <…> Эти вопросы вызывали подозрения. Но польза была», — отметил Светов.

Почему альтернатива ЕСПЧ все же важна

ЕСПЧ действительно себя дискредитировал, уверен политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов. Однако по его словам, именно из-за этого и стоит заняться созданием собственной альтернативы, которые будут уже более важны и будут работать по тем правилам, которые именно в России считают важными.

Мы создаем институты, которые готовы конкурировать на мировой арене. Уверен, кроме России, кто только туда ни пойдет из наших сторонников. Я имею в виду и Китай, и Индию и так далее. Создается прецедент. <…> Не будет все однополярно, не будет все плохо Сергей Маркелов.

15 марта Россия начала процесс выхода из Совета Европы. В тот же день Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации.