ЕСПЧ с 2014 года не рассмотрел ни одну из 6 тысяч жалоб жителей Донбасса

Жители ДНР и ЛНР с начала 2014 года подали в Европейский суд по правам человека более шести тысяч жалоб, но ни одна из них не была рассмотрена до сих пор. Об этом заявил руководитель общественной организации «Справедливая защита», адвокат Виталий Галахов.

В беседе с RT правозащитник отметил, что люди, которые проживают на территории Донецкой и Луганской народных республик, могут напрямую обращаться с жалобами в международные суды.

Он пояснил, что в таких случаях первое, что требуется доказать, — это нарушение Украиной Европейской конвенции, а во-вторых, нужно требовать возмещения материального и морального вреда.

«Это доказывается показаниями потерпевших лиц и свидетелей, фотографиями, заключениями экспертов, оценкой ущерба», — уточнил Галахов.

По его данным, начиная с 2014 года, пострадавшие жители народных республик подали в ЕСПЧ более шести тысяч жалоб. И хотя у Европейского суда есть регламент, по которому ситуации, где есть угроза жизни и здоровью граждан, должны рассматриваться в первую очередь, обращения из ДНР и ЛНР не изучались.

«За восемь лет войны ЕСПЧ не вынес по Донбассу никаких решений. Они сами нарушили все свои регламенты», — подчеркнул адвокат.

По словам Галахова, за последний месяц новых обращений в ЕСПЧ из ДНР и ЛНР не было. Он пояснил, что «людям сейчас не до этого».