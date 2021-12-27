Народный любимец в России и незнакомец за ее пределами. Почему Сергей Бодров не стал мировой звездой

Сергею Бодрову — младшему 27 декабря исполнилось бы 50 лет. С момента его смерти прошло 19 лет, но в России его до сих пор вспоминают с любовью и теплом. Фильм «Брат» по-прежнему остается одним из самых народных. Зарубежному зрителю Бодров почти незнаком, но критики утверждают — он стал бы отличной иллюстрацией русской души для иностранцев.

О творчестве Бодрова за границей

В России вряд ли найдется человек, который не будет знать имени Сергея Бодрова — младшего. В первую очередь его вспомнят по роли Данилы Багрова в фильме «Брат», а потом и по другим кинолентам, таким как «Восток — Запад», «Медвежий поцелуй» и «Кавказский пленник». Конечно, не обойдут стороной и его режиссерский дебют — фильм «Сестры».

В России он действительно стал народным героем, но вне СНГ о нем знали мало. И это при том, что он снялся в двух фильмах, номинированных на «Оскар»: «Восток — Запад» и «Кавказский пленник». А в «Медвежьем поцелуе» он снимался с иностранными актерами.

Возможно, останься Бодров в живых, он бы еще больше взаимодействовал с европейскими режиссерами и актерами и тогда стал бы известен не только российскому зрителю. Впрочем, такая судьба постигла не только Бодрова.

«Я думаю, что на Западе в принципе ни советское, ни российское кино не известно. Если только речь не идет о кинолюбителях, которые такими вещами увлекаются и в них разбираются», — сказал «360» киножурналист Роман Григорьев.

Президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев отметил, что узнаваемость за границей зависит не от качества работы, а во многом от маркетинга и раскрутки фильма. А ленты Бодрова-младшего были рассчитаны именно на русского зрителя.

«Мне кажется, совершенно не важно, насколько воспринимают или не воспринимают его работы за границей. Важно, что он оказался очень своим и нужным в то время, когда он жил и действовал», — подчеркнул Лебедев.

Журналист, кинокритик Василий Корецкий также заявил, что многое зависит от того, где и сколько фильмы шли в прокате, но в любом случае усомнился в их успехе вне СНГ.

«Эти фильмы были рассчитаны исключительно на российского зрителя, начиная от их проблематики и заканчивая особенностями русского языка. Иностранному зрителю было бы тяжело оценить эти нюансы», — сказал журналист.

Он также отметил, что Бодров играл не играя. С одной стороны, в «Брате» был человек, совершенно на него не похожий. А с другой, это был обычный парень, не наделенный никакими яркими чертами, что позволяло людям ассоциировать себя с ним.

Важно понимать, что Бодров тогда изображал своих современников. Те фильмы схватывали дух того времени и настроение, царящее в обществе. Именно поэтому оно и вызвало такую бурную реакцию внутри России. Иностранцу это опять же было бы тяжело прочувствовать.

Когда «Брат» появился на Netflix, он быстро взлетел в топ-10 самых просматриваемых кинолент на стриминге. Однако ленту крутили исключительно в странах СНГ. Ее не пытались продвинуть именно зарубежному зрителю, потому что делалась она не для него.

Однако про Бодрова-младшего могли знать и знали те, кто кино увлекается по-настоящему, кому конкретно российская индустрия интересна. Корецкий отметил, что «Брата» выкупил потом турецкий артхаусный стриминг, благодаря которому Бодров действительно открылся для международной аудитории.

«Там сидит узкая элитная прослойка людей, интересующихся арт-кино и авторским кино. На этом сервисе „Брат“ заиграл новыми красками, потому что он оказался в контексте схожих фильмов из Латинской Америки, где тоже снимаются киноленты похожей проблематики — уличные войны, банды, судьба простого человека в непростое время и так далее», — отметил кинокритик.

По словам Корецкого, на стриминге даже выходил текст, посвященный фильму и Бодрову, чтобы его продвинуть. Именно поэтому сейчас говорить про то, что Бодров совсем не замечен, нельзя.

Гид по русской душе

Про Бодрова-младшего пусть мало, но все же писали. Например, на сервисе Time Out выходила небольшая рецензия к его режиссерскому дебюту с фильмом «Сестры». Ее авторы назвали киноленту сказкой о детях в бегах в маленьком городке России. А еще похвалили создателя за яркие детали — как психологические, так и атмосферные.

«Фильм развивал отношения сестер с заботой и доверием, при этом избегая излишнего драматизма за счет взвешенного темпа и тона повествования. А операторская работа Валерия Мартынова никогда не была скучной», — отметил автор рецензии.

На сайте AV.CLUB фильм «Брат» назвали самым популярным в России времен Ельцина, а Бодрова-младшего — харизматичным и одаренным.

Когда в The New York Times писали о возможной гибели Бодрова-младшего, они описывали его как самую горячую молодую кинозвезду России и актера, который вызвал глубокий отклик у людей, ощущавших беспомощность из-за беззакония и хаоса середины 1990-х годов.

«Если Бодров погиб, то Россия потеряла своего самого знаменитого и разностороннего молодого актера, хотя, по мнению некоторых критиков, не самого умелого», — писал журналист газеты.

Киножурналист Роман Григорьев в разговоре с «360» отметил, что зарубежному зрителю было бы интересно посмотреть «Брата», чтобы разобраться в загадочной русской душе. Ведь эти герои в РФ всем понятны и всеми любимы.

Бодров действительно мог бы стать отличным проводником к русской душе и не только через свою роль в «Брате», но и через фильм «Сестры». Он был наблюдательным человеком, излучающим искренность. Бодров хотел быть не только аутентичным как актер, но и делать то же самое с позиции режиссера.

Например, когда он искал актрис на главные роли в «Сестрах», целенаправленно отказывался от профессионалов. Ему были нужны девочки, которые жили бы своими ролями, поэтому он вел с ними долгие беседы, задавал вопросы и стремился их узнать. Например, Оксана Акиньшина, сыгравшая одну из главных ролей, на кастинг пошла, потому что ее туда послали из модельного агентства. Сама она заполучить роль не стремилась и, возможно, этим и тронула Бодрова. Она никого не пыталась впечатлить, а просто была собой.

Именно поэтому если иностранцев и знакомить с творчеством Сергея Бодрова, то только для того, чтобы они смогли проникнуться русским духом.

Сергея Бодрова не стало 20 сентября 2002 года. Он находился в Кармадонском ущелье со своей съемочной группой, когда оттуда начал стремительно сходить ледник. Команда не успела выбраться и погибла. Трагедия унесла жизни более 100 человек.