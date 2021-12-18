Комиксы выпустят по фильму «Брат»

Сборник по фильму «Брат» выпустят в 2022 году в честь 25-летия фильма. Их анонсировали на фестивале Bubble Comics Co.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главного редактора издательства Bubble Романа Коткова.

Комиксы расскажут историю главного героя кино Данилы Багрова.

«Это не будет копирование картины, это действительно истории, которые мы хотим рассказать про этого героя», — пояснил Котков.

Фильм вышел в 1997 году. Главных героев — Багрова и его брата — сыграли Сергей Бодров — младший и Виктор Сухоруков. Музыку к фильму написал Вячеслав Бутусов.

Фестиваль Bubble Comics Co организовало издательство комиксов Bubble. В нем участвуют актеры, известные художники комиксов, и косплееры. Фестиваль проходит в «Экспоцентре» в формате COVID-free.

Ранее вышел первый тизер фильма «Брат-3». Режиссером стал Валерий Переверзев. Фильм не имеет ничего общего с фильмами «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.

Тизер раскритиковали. В комментариях создателей фильма обвинили в том, что они пытаются прославиться за чужой счет, и призвали изменить название фильма.