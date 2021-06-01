Фильмы «Брат» и «Брат-2» вышли на Netflix

Фильмы «Брат» и «Брат-2» российского режиссера Алексея Балабанова появились на стриминговой платформе Netflix. Посмотреть их можно на русском языке и с английскими субтитрами.

Netflix выкупила права на фильмы у российской кинокомпании СТВ. Кроме «Брат» и «Брат-2», на стриминговом сервисе уже появились или появятся в ближайшее время и другие картины Балабанова. На платформе станет доступа почти вся его фильмография.

Главные роли в обеих частях фильма «Брат» сыграли Сергей Бодров и Виктор Сухоруков. В первой картине, вышедшей на экраны в 1997 году, главный герой в лице Данилы Багрова возвращается после Первой чеченской войны и отправляется в Санкт-Петербург, чтобы найти своего брата, который работает киллером. Во второй части фильма Данила встречает своих друзей по Чечне, одного из которых убивают. Узнав, что у того были проблемы из-за брата-хоккеиста в США, он отправляется в Америку.

«Брат» и «Брат-2» стали самыми старыми российскими фильмами, которые теперь можно посмотреть на Netflix. Прежде платформа приобретала права только на современные проекты.