«Секта Виссариона» 30 лет ждет конца света. И за это время, кажется, стала «ОПГ в религиозной обертке»

В Красноярском крае задержали руководителей «секты Виссариона». Против них возбудили уголовное дело, так как следователи посчитали деятельность религиозной организации незаконной, хотя она работала порядка 30 лет. «360» выяснил, какие идеи проповедовал Виссарион и как он устроил жизнь своей общины.

В Курагинском районе задержали Сергея Торопа (Виссарион), Вадима Редькина и Владимира Ведерникова. Все они являются руководителями религиозной организации «Церковь последнего завета». По информации следователей, все трое управляли сектой с 1991 по 2020 год, использовали деньги участников сообщества и оказывали на них психологическое давление, в результате чего некоторые последователи значительно пострадали физически.

СМИ утверждают, что Вадим Редькин — бывший барабанщик группы «Ласковый май». Неоднократно Редькина называли «правой рукой нового Христа», а сам он заявил, что считает себя его пресс-секретарем.

Очевидцем задержания стал член совета депутатов Черемшанского сельсовета Василий Пацевич. Он рассказал «360», что за Торопом прилетели вертолеты и много техники. В районе даже были проблемы со связью. Предположительно, в вертолет посадили Сергея Торопа и Вадима Редькина. По словам депутата, после этого задержали еще примерно шесть мужчин.

В сторону „Обители Рассвета“ поехала колонна автотехники, в том числе автозаки, переносная установка „глушилка“ и большое количество военных грузовиков Василий Пацевич.

По словам Пацевича, конфликтов при задержании Виссариона не было. При этом у «360» есть видео, на котором мужчина в штатском погнался за человеком, снимавшим происходящее.

Как Сергей Тороп создал свою секту

Сергей Тороп создал «Церковь последнего завета» в 1991 и назвал себя «Христом». Сторонники считают его появление «вторым пришествием». В прошлом Тороп был слесарем, электриком, преподавателем физкультуры, художником. Самая интересная его профессия — сотрудник патрульно-постовой службы в городе Минусинске. Там он работал до 1989 года.

В 1990 году у Торопа произошло «духовное пробуждение». Он начал посещать уфологический клуб «Гипотеза», организованный так называемым Сибирским научно-исследовательским центром по изучению аномальных явлений.

Своей матерью Тороп называет Деву Марию — мать Иисуса Христа. Родная его мать — Надежда. По некоторым данным, Тороп лечился от алкоголизма методом эриксоновского гипноза и лежал в психиатрической больнице.

14 мая 1991 года Тороп под псевдонимом Виссарион провел первую открытую проповедь в студии «Резонанс» для городов Минусинска и Абакана. Сначала Виссарион утверждал, что Христос наблюдает за ним с околоземной орбиты, а потом сам стал называть себя Иисусом Христом. Свое учение Тороп прозвал «Последний Завет».

В своем учении Тороп считает себя евреем, потомком Рахеля, сыном Еиссея. В его секте ведется летоисчисление и календарь, согласно которым Новая эпоха Рассвета началась с момента зачатия Виссариона — то есть с 1960 года.

Во что верят последователи секты «Церковь последнего завета»

Секта Виссариона — комбинация из многих учений и религий, собственных умозаключений Торопа. В своей «религии» он соединил индуизм, буддизм, учения Даниила Андреева («Роза мира»), Елены Блаватской (Тайная доктрина»), Николая и Елены Рерихов (Агни-йога), атеистического учения Карла Маркса и ряда других. Всего в документе 61 заповедь.

Последователи Виссариона верят в реинкарнацию и апокалиптику. Сам Тороп и его последователи живут в так называемом городе Солнца — это село Черемшанка Курагинского района Красноярского края. Реальное количество адептов Виссариона — порядка 10 тысяч человек. Часть из них живет в Красноярском крае. У Торопа есть и иностранные последователи — они проживают в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Латвии, Болгарии, Германии, США, на Украине.

По сути, «Церковь последнего завета» живет ожиданием конца света, сроки которого постоянно отодвигаются. Например, Виссарион обещал апокалипсис к 2007 году, но он не произошел.

Постулаты «Последнего завета» противоречат прошлой жизни Иисуса Христа. Например, по мнению Виссариона, Иуда предал Христа из-за любви к девушке по имени Искандаль. Заповеди тоже совершенно другие. Например, Библия учит: «Избегай соблазнов». Виссарион учит не избегать соблазнов. Библия осуждает суицид. Тороп утверждает, что нельзя критиковать человека, покончившего с собой, так как он не развивается духовно, а значит, заслужил.

Православная церковь относит Виссариона к лжехристам, а «Последний завет» считается ересью.

Правила «секты Виссариона»

У «секты Виссариона» есть ряд правил, которые обязаны соблюдать все ее члены. В общине существует «десятина», то есть каждый адепт передает десятую часть доходов на счет секты и на содержание самого Виссариона.

Введен тяжелый физический труд, строгая вегетарианская диета, из-за чего некоторые адепты страдают дистрофией. Из-за нее, к слову, у многих последователей есть проблемы с организмом, включая инфекционные заболевания почек, рак и ВИЧ. Однако за помощью никто не обращается, потому что нельзя: Виссарион запрещает лечиться у «мирских медиков». Да и сами адепты верят, что прикосновение Виссариона исцеляет все болезни.

По информации РЕН ТВ, Виссарион был якобы причастен к смерти ребенка. У сайта оказались материалы, в которых говорится, что Виссарион запрещал и родителям заболевшего малыша обращаться к «мирским медикам» за помощью. В результате ребенок умер. Есть версия, что только с 1991 по 2005 год из-за дистрофии умерли три человека.

В секте разрешены любовные треугольники, процветает доносительство друг на друга, а неугодные последователи становятся изгоями.

С сектой связано несколько печальных историй. По данным СМИ, в ней много без вести пропавших, получивших инвалидность и покончивших жизнь самоубийством.

Как секты становятся ОПГ

В марте 2020 года в квартирах адептов прошли обыски. Следователи проверяли детские и юношеские учреждения виссарионовцев. Дети после подготовки, которая включает в себя и колледж, и монастырь, и школу выживания (молодых людей посылают в дикую тайгу, чтобы они постигали духовные практики), отправляют работать в качестве строителей к жителям Красноярского края и соседних регионов. Часть денег дети отдают в общину.

Председатель Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Корелов в разговоре с «360» рассказал о деятельности Виссариона и его секты. По словам специалиста, сообщество использует псевдохристианскую терминологию и совокупность разных религий, чтобы извлекать из этого пользу для себя.

Собрать большое количество людей Торопу удалось благодаря своей харизме и «высокоразвитому криминальному таланту». Некоторые последователи Виссариона есть в других странах, но костяк именно в Красноярском крае.

Мешанина из религий и учений — это не случайность, считает Корелов. По его словам, чем больше разных аспектов захватишь, тем больше легковерных людей последует за тобой. Именно это и случилось с Виссарионом. Даже суровые условия секты — это не негативная черта, а, наоборот, привлекательная. Особенно для людей с определенным мировоззрением или тех, кто не умеет принимать самостоятельных решений.

Много людей, которым сложно делать самостоятельный выбор. Они ищут жесткую руку, человека, которому можно подчиняться. Адептами секты являются люди, которые стремятся получить в лице лидера секты своего наставника, хозяина Александр Корелов.

Истории о том, что в секте Виссариона есть дистрофики, самоубийцы, больные — не ложь, считает Корелов. По его словам, такое есть в любой секте, потому что психика человека не выдерживает того насилия, которое над ней проводят. Например, лишение людей белковой пищи — один из методов такого насилия.

По мнению собеседника «360», «секта Виссариона» — «обычная ОПГ в религиозной обертке». Это при том, что там есть ученые, бизнесмены и другие успешные люди. Причина, почему они там сидят, есть.

«В данной секте находятся и бывшие ученые, бизнесмены — люди достаточно успешные. Казалось бы, чего им не хватает? Не хватает видимости сопричастности к чему-то более великому. Самолюбие тешат, что могут за руку подержать этого бога, которым он себя называет», — заключил председатель ассоциации центров изучения религий и сект.

Именно такими слабостями и пользуются мошенники, уверен Корелов.