Очевидец раскрыл подробности задержания основателя «секты Виссариона»: было много спецтехники

Депутат Василий Пацевич стал очевидцем задержания основателя «секты Виссариона» в Красноярском крае. Пацевич рассказал «360», что за виссарионавцами прилетели вертолеты и прибыло много техники, которая напомнила ему военную. Местные жители также сообщили, что в этом районе возникли проблемы со связью.

«Прилетело четыре вертолета, высадились и тут же оцепили часть территории „Обители Рассвета“. Никаких комментариев не давали. При задержании присутствовали люди в штатском. Через оцепление можно было видеть, что какой-то диалог происходил. Потом двоих человек посадили в вертолет», — рассказал Василий Пацевич.

Предположительно, в вертолет посадили Сергея Торопа и Вадима Редькина. По словам депутата, после этого задержали еще примерно шесть мужчин.

В сторону „Обители Рассвета“ поехала колонна автотехники, в том числе автозаки, переносная установка „глушилка“ и большое количество военных грузовиков Василий Пацевич член совета депутатов Черемшанского сельсовета.

Никаких провокаций от местных жителей не последовало, все произошло мирно.

«Провокационных действий со стороны населения нет. Конечно, все обеспокоены», — рассказал депутат.

Как рассказал Василий Пацевич, «Обитель Рассвета» официально является микрорайоном поселка Жаровска. В этом поселке дорога разделяется, и одна ветка идет в «Обитель Рассвета», где находится «секты Виссариона», другая — в поселение Козырь. Дальше дороги нет.

Также очевидцы сообщили, что сейчас связь сильно заглушена, практически невозможно ничего выложить или отправить.

По предварительным данным, всем задержанным предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

«Секта Виссариона» — религиозное движение, основанное около 30 лет назад.