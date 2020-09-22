Конфликт при задержании основателя «секты Виссариона» попал на видео

В Красноярском крае задержали основателя «секты Виссариона». В распоряжение «360» попали кадры, снятые очевидцем случившегося. Ранее сообщалось, что за сектантами послали военную технику и вертолеты.

На видео попал конфликт, произошедший во время задержания. Мужчина в штатском прогнал снимавшего.

Одним из свидетелей случившегося в «Обители Рассвета» стал депутат Василий Пацевич. За виссарионавцами, по его словам, прилетели вертолеты и техника, напоминающая военную.

В СК задержание членов «секты Виссариона» уже подтвердили. Следствие предполагает, что они для извлечения дохода религиозной деятельности они привлекал денежные средства людей и «применяли к ним психологическое насилие».

По версии СМИ, задержан основатель секты Сергей Тороп, а также двое членов организации Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Их подозревают в создании религиозного объединения, деятельность которого связана с насилием над людьми и причинению тяжкого вреда здоровью.

У руководителей виссарионовцев и участников секты ведут обыски. Обвинение задержанным мужчинам намерены предъявить в ближайшее время.