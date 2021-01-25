Поставить своих вместо умных. Россиянам могут опять сменить счетчики

Россиян могут заставить поменять их «умные» счетчики, уверены операторы связи. МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 предупредили пользователей о том, что популярный стандарт передачи данных не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. В любом случае, обычных жителей платить за замену вряд ли заставят.

Такие разные протоколы

Передача данных «умных» зарубежных счетчиков электроэнергии не вошла в утвержденный в конце декабря список допустимых от Минцифры, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2. Единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии приказом Минцифры 30 декабря 2020 года признан отечественный NB-Fi. Он основан на российской технологии, разработанной компанией «Вавиот», и был утвержден Росстандартом в 2019 году как первый отечественный протокол интернета вещей.

Однако операторы связи утверждают, что российский стандарт, работающий в нелицензируемых частотах, не так безопасен, как неутвержденные иностранные аналоги.

Тем не менее во всем мире не пришедшийся ко двору протокол NB-IoT (Narrowband Internet of Things) по праву считается оптимальным для приборов, передающих небольшие объемы информации с определенной периодичностью: счетчиков электроэнергии, датчиков мониторинга трубопроводов, открытия люков и прочих систем «умного города».

Подключить к Сети приборы возможно с помощью традиционной или встроенной виртуальной (eSIM) сим-карты. Бытовые приборы обычно подключают к Сети по Wi-Fi. От GSM, 3G и 4G стандарт NB-IoT отличается меньшим энергопотреблением, что позволяет устройствам работать до 10 лет без замены батареи.

В сентябре 2020 года Росстандарт утвердил протокол NB-IoT и готовится принять LoRaWAN, второй по популярности стандарт в мире. При этом оба стандарта не включены в перечень Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, хотя он и основан на рекомендациях Минэнерго, ФСБ и Росстандарта.

Несмотря на то, что список называют лишь рекомендательным, операторы связи уверены в том, что он будет обязателен для применения. А так как все крупные операторы уже оказывают услуги на базе стандарта NB-IoT, не у дел могут оказаться порядка одного миллиона «умных» счетчиков электричества, что, по мнению экспертов, скажется на росте цен на электроэнергию.

За чей счет обмен

Депутат Государственной думы, член комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Михаил Чернышев в разговоре с «360» отметил, что так как сейчас за приборы учета отвечает поставщик ресурсов, то при замене одних смарт-счетчиков на другие скорее всего будет задействован тот, кто генерирует услугу или предоставляет ее. Участие пользователя может быть исключительно на добровольных договорных условиях.

В то же время Чернышев выразил сомнение в том, что приборы учета понадобится внезапно заменять.

«Должен быть некоторый переходной период, который даст возможность адаптировать старую и новую системы, чтобы совершить плавный переход с одной системы на другую. Резких движений не должно быть. Потому что если у человека стоит нормальный счетчик, который дает объективные показания, то принуждать человека менять свой прибор на какой-то новый счетчик не совсем правильно в моем понимании», — сказал Чернышев.

Цифровое будущее

Рынок приборов учета электроэнергии в ближайшее время обещает активно расти: с 1 января 2022 года установка «умных» счетчиков в России станет обязательной. Депутат Госдумы Сергей Пахомов пояснил необходимость введения таких приборов учета: они в автоматическом режиме дистанционно передают данные о потребленном ресурсе управляющим компаниям или ресурсоснабжающим организациям и благодаря этому жильцы будут платить только за то количество электроэнергии, которое они использовали.

«Плюс умных счетчиков в том, что передаются данные одномоментно всех потребителей дома. Как следствие, корректные начисления. По действующему ЖК, если у потребителя отсутствует счетчик, то он платит по нормативам, которые зачастую завышены, плюс повышающий коэффициент. В случае установки прибора этот повышающий коэффициент отменяется» — сказал он.

С 1 июля 2020 года установка счетчиков производится за счет гарантирующих поставщиков электроэнергии, а в частных домах — за счет сетевых компаний. Энергокомпании также будут ответственны за обслуживание и поверку аппаратуры.

В старых домах замена приборов на «умные» будет проходить поэтапно, по мере выхода действующих из строя.