Миллион «умных» счетчиков россиян оказались под вопросом

Это связано с тем, что стандарт передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things) не вошел в список допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии.

По приказу Минцифры от 30 декабря 2020 года, единственным допустимым протоколом передачи данных в системах учета электроэнергии является российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi. Большинство крупных операторов связи оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT, а стандарт NB-Fi, работающий в нелицензируемых частотах, считают менее безопасным.

В «Вымпелкоме» заявили, что у компании работают сети на NB-IoT в Центральном и Уральском федеральных округах. Организация отметила, что замена приборов учета электричества повлечет за собой повышение цен на электроэнергию.

«Ростелеком» также подтвердил, что из-за ограничений ряд проектов придется пересмотреть. Представитель МТС рассказал о запуске на NB-IoT более чем в 70 регионах России. «Мегафон» уже сделал на этом стандарте два проекта на федеральном уровне. В Tele2 тоже сказали, что у них есть несколько подобных проектов для заказчиков из ЖКХ.

В Минцифры пояснили, что в список включили стандарты, рекомендуемые Минэнерго и ФСБ. Их принял Росстандарт. Однако этот перечень носит рекомендательный характер.

Тем временем Минэнерго Подмосковья напомнило жителям региона о новых правилах поверки счетчиков.