Система электроучета изменится в России с 1 июля. Почему «умные» счетчики лучше «глупых»?

С 1 июля в России начнется установка «умных» счетчиков. Приборы будут самостоятельно снимать и передавать показания энергокомпаниям. А потребители смогут с их помощью следить за расходом и качеством энергии. Рассказываем, за чей счет заменят оборудование и кто первым получит новые устройства.

С 1 июля россиянам начнут устанавливать «умные счетчики», которые будут самостоятельно отправлять данные поставщику услуги, сообщили в пресс-службе Минэнерго. Способ безопасной передачи данных выберет энергокомпания.

Чем «умные» счетчики отличаются от «простых»?

С помощью новых устройств россияне смогут контролировать энергопотребление и качество электроэнергии в режиме реального времени, а также дистанционно переходить на другой тариф без смены счетчика.

Основной плюс новых устройств в том, что теперь россиянам не придется снимать показания и передавать их в энергокомпании, пояснил «360» зампредседателя комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. А это значит, что больше не будет проблем со сверками данных и внезапно выявляющимися недоплатами.

«„Умные“ счетчики позволяют одновременно снимать показания для всех жителей дома. А то сегодня ты не снял или забыл передать показания. Месяц не заплатил, а в это время по Жилищному кодексу разница разбрасывается по другим жителям. На мой взгляд, „умные“ счетчики упорядочат оплату. Плюс он электронный, его точность гораздо выше», — добавил он.

Депутат Госдумы Сергей Пахомов рассказал «360», что «умный» счетчик сможет в автоматическом режиме дистанционно передавать данные о потребленном ресурсе. Благодаря этому жильцы будут платить только за то количество электроэнергии, которое они потребили.

«Плюс умных счетчиков в том, что передаются данные одномоментно всех потребителей дома. Как следствия, корректные начисления. По действующему ЖК, если у потребителя отсутствует счетчик, то он платит по нормативу — которые зачастую завышены — плюс повышающий коэффициент. В случае установки прибора этот повышающий коэффициент отменяется», — пояснил Пахомов.

За чей счет заменят оборудование?

Помимо этого, с 1 июля ответственность за приборы в многоквартирных домах перейдет к гарантирующим поставщикам электроэнергии, а в частной жилой застройке — к сетевым компаниям. Поэтому теперь установка счетчиков будет производится за их счет, а не из карманов потребителей. Таким образом люди будут экономить 5-20 тысяч рублей — в зависимости от устройства и сложности его монтажа.

Кроме того, энергокомпании будут ответственны за обслуживание и поверку аппаратуры. А жителям останется только следить за ее сохранностью.

Сергей Пахомов рассказал «360», что в новых домах «умные» счетчики будет устанавливать застройщик за свой счет, а затем — передавать на баланс гарантирующему поставщику.

«В старых домах замена приборов на „умные“ будет проходить поэтапно — по мере выхода действующих из строя», — пояснил собеседник.

Как будут менять оборудование?

Обязательной установка таких приборов станет с 1 января 2022 года, а до этого энергетические компании будут ставить их «на свое усмотрение» вместе с «простыми». Планируется, что к концу 2020 года в домах появятся 2-2,5 миллиона интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Замену «простых» счетчиков на «умные» проведут поэтапно. Сначала их будут ставить новым потребителям во время подключения к электросетям. А уже работающие устройства заменят по мере их поломки или окончания межповерочного интервала. То есть, первыми счетчики заменят на «умные» тем, у кого заканчивается срок действия обычных, пояснил депутат Сергей Пахомов.