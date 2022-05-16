Россия начала повторное сближение с Ираном. Это неудобно США

Россия и Иран начали восстанавливать близкие отношения. Страны запланировали сотрудничество в нефтегазовой отрасли. Также Иран хочет увеличить импорт российского зерна и приглашает президента РФ Владимира Путина с визитом. Более того, иранская сторона публично поддерживает РФ в борьбе с санкциями Запада. Все это очень не нравится США, которые пытаются переманить исламскую республику с промышленным потенциалом на свою сторону.

Сотрудничество в нефтегазовой отрасли

Россия и Иран планируют работать вместе в нефтегазовой сфере. Иранская сторона уже передала российской «карту сотрудничества». Об этом заявил иранский посол в Москве Казем Джалали. Он отметил, что власти хотят сотрудничать и с российскими компаниями, и с правительством России.

«Стороны провели переговоры и достигли хороших решений в сфере добычи, развития нефтегазовых месторождений, переработки, нефтеочистки, нефтехимии и передачи оборудования и технологий, которые являются стратегическими в нефтегазовой отрасли», — процитировало посла агентство РИА «Новости».

Джалали также отметил, что компании Ирана и РФ могут учредить совместный завод по производству оборудования для нефтегазовой сферы.

«Мы можем использовать потенциал и возможности российских компаний в добыче, освоении нефтяных месторождений, изготовлении оборудования и передаче технологий. Кроме того, компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого оборудования, могут осуществлять его экспорт», — пояснил посол.

Импорт зерна из России в Иран

Топливо — не единственная сфера для сотрудничества Ирана и России. Исламская республика планирует увеличить импорт российского зерна. Есть возможность закупать более 20 миллионов тонн зерна и масличных каждый год, отметил Джалали. Ранее Иран занял первое место по импорту этой продукции из РФ, приобретя семь миллионов тонн зерна.

«В текущем году этот процесс также будет расширен. В целом, Иран обладает возможностями, чтобы ежегодно импортировать из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур», — заявил дипломат агентству РИА «Новости».

Совместный обход санкций

Власти Ирана даже предложили России сотрудничать в обходе американских санкций. Об этом заявил заместитель главы Центрального банка Ирана Мохсен Карими.

«Иран <…> для ухода из-под влияния американского господства и враждебных стран принял необходимые меры, которые и предложил российской стороне», — заявил чиновник.

По его словам, власти республики имеют сорокалетний опыт противостояния санкциям Запада. За это время Иран переориентировался на производство собственной продукции — во всех отраслях. Более того, страна поддерживает внешнюю торговлю на высоком уровне, сотрудничая, в основном, с азиатскими странами, в том числе с Китаем.

Путина ждут в Иране с визитом

Казем Джалали подчеркнул, что поворотным моментом в отношениях двух стран стал визит президента Ирана Ибрахима Раиси в Москву 19–20 января. Тогда глава Ирана после переговоров с российским коллегой совершил вечерний намаз в одном из зданий Кремля.

Затем были организованы визиты большого количества делегаций из разных сфер. Теперь в Иране ждут российского лидера.

«Мы готовы в подходящие сроки принять президента Российской Федерации господина Путина в Тегеране. Также мы заинтересованы провести в Тегеране саммит глав стран „астанинского формата“», — заявил посол в интервью агентству РИА «Новости».

Почему России важно сотрудничать с Ираном

Если посмотреть на карту, то можно заметить, что Иран занимает достаточно обширную территорию к югу от российских политических интересов. Кроме того, он является конкурентом Турции. Об этом «360» напомнил кандидат экономических наук Юрий Юденков.

«Также Иран заинтересован в нашем зерне. Это хорошо. В наших условиях любой покупатель, которому интересна наша продукция, важен. <…> Традиционно у нас с Ираном были хорошие отношения. На каком-то этапе они были свернуты, но мы никогда не вступали в конфронтацию. Думаю, близкие торговые и политические отношения, которые были раньше, возродятся. Тем более, что мы все больше смотрим на восток и юг», — пояснил Юденков.

Он отметил, что Иран — это страна с устоявшимися традициями и промышленным потенциалом. На геополитике сотрудничество с таким государством скажется более чем хорошо, заверил он.

«Думаю, мы все же вернемся в прошлое, где у нас были тесные отношения. <…> Однако любые телодвижения нашего государства, направленные на расширение политического и другого взаимодействия с другими странами вызывают неприятие американцев», — отметил Юденков.

Не стоит забывать, что Россия и Иран имеют выход к Каспийскому морю, напомнил старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

Он отметил, что страны имеют почти тысячелетнюю историю взаимоотношений. Теперь же США хотят побудить иранские власти принять участие в санкционном режиме против России. Более того, американское руководство заинтересовано в увеличении добычи нефти Ирана, чтобы заменить ей российскую на международном рынке.

«Они (США — прим. ред.) хотели бы улучшить взаимоотношения с Ираном, чтобы вовлечь его в осуществление той политики, которая выгодна им. Сейчас они этого активно добиваются через механизм возобновления так называемой всеобъемлющей сделки по Ирану, от которой отказались во времена Трампа. На днях Энтони Блинкен (государственный секретарь США — прим. ред.) встречается с министром иностранных дел Франции и они будут обсуждать, как быстрее вернуться к этой сделке», — заключил Оленченко.