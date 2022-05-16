России предложили учредить в Иране совместный завод нефтегазового оборудования

Посол Ирана в Москве Казем Джалали рассказал об идее построить совместно с Россией завод нефтегазового оборудования и импортировать его продукцию в другие страны, сообщило РИА «Новости».

Правительство Ирана заинтересовано в развитии сотрудничества с Россией, в том числе в нефтегазовой сфере. Политиков интересуют наработки в сфере добычи ископаемых, их переработки, освоении месторождений, технологии. Должностным лицам уже передана подробная «карта сотрудничества».

«Компании двух стран могут, учредив совместный завод в Иране и производя сверх используемого в Иране оборудования, осуществлять его экспорт», — предположил Казем Джалали.

Он также анонсировал увеличение импорта российского зерна почти в три раза — с семи до 20 миллионов тонн ежегодно.