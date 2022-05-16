Иран предложил увеличить закупки зерна из России почти в три раза

Расширение сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере и импорте зерна заинтересовало Иран. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал иранский посол в Москве Казем Джалали.

В прошлом году страна уже закупила семь миллионов тонн зерна и стала лидером среди импортеров этого товара. Иранские власти готовы пойти еще дальше — по словам посла, есть возможность поставлять из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур ежегодно.

Кроме того, Иран планирует развивать связи в нефтегазовой сфере. Его интересует добыча, развитие нефтегазовых месторождений, переработка, нефтехимия, технологии и оборудование. Правительство уже передало российской стороне «карту сотрудничества».

«Стороны провели переговоры и достигли хороших решений», — сказал Казем Джалали.