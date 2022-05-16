Иран предложил увеличить закупки зерна из России почти в три раза
Посол Ирана заявил, что страна готова увеличить импорт зерна из России до 20 млн тонн
Расширение сотрудничества с Россией в нефтегазовой сфере и импорте зерна заинтересовало Иран. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал иранский посол в Москве Казем Джалали.
В прошлом году страна уже закупила семь миллионов тонн зерна и стала лидером среди импортеров этого товара. Иранские власти готовы пойти еще дальше — по словам посла, есть возможность поставлять из России более 20 миллионов тонн зерна и масличных культур ежегодно.
Кроме того, Иран планирует развивать связи в нефтегазовой сфере. Его интересует добыча, развитие нефтегазовых месторождений, переработка, нефтехимия, технологии и оборудование. Правительство уже передало российской стороне «карту сотрудничества».
«Стороны провели переговоры и достигли хороших решений», — сказал Казем Джалали.