Сбербанк отменил бесплатные переводы через банкоматы. Последуют ли другие его примеру?

Сбербанк отменил бесплатные переводы через банкоматы. Теперь за каждую операцию придется заплатить 1% от суммы, но не более тысячи рублей. «360» узнал, последовали ли другие организации его примеру.

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% за переводы денег через банкоматы, сообщил «Коммерсант». Один из клиентов заметил, что при отправке с помощью терминала 7,5 тысячи рублей с него дополнительно списали 75 рублей. По сведениям газеты, лимит 50 тысяч рублей на отправку средств через банкоматы не распространяется.

Информацию об отмене бесплатных переводов через банкоматы РИА «Новости» подтвердили в пресс-службе банка. Новую комиссию ввели 2 июня. Ее максимальная сумма вне зависимости от региона не превысит одну тысячу рублей. Появление комиссии там объяснили непопулярностью услуги — на нее приходится всего 1% таких операций.

После принятия закона об отмене банковского роуминга, который вступил в силу 14 июня, вкладчики разных территориальных подразделений одной и той же кредитной организации получили возможность бесплатно отправлять деньги друг другу. Но в марте Сбербанк ввел комиссию за суммарные переводы от 50 тысяч рублей в месяц между всеми своими клиентами.

В конце мая Сбербанк последним из системообразующих кредитных организаций подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей Центробанка. С ее помощью можно бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в другой банк по номеру телефона.

Другие банки

В «Открытии» денежные переводы можно осуществить только в интернет-банке и мобильном приложении, в банкоматах такой возможности пока нет, сообщили «360» в пресс-службе кредитной организации. В ближайшее время вводить какие-либо комиссии там не планируют.

«Переводы средств между собственными счетами и клиентами банка бесплатные. Также можно перевести средства на карты других банков через Систему быстрых платежей без комиссии», — добавили в пресс-службе.

В «Тинькофф» также не намерены вводить какие-либо комиссии за отправку денег с карты на карту через терминалы. Переводы между клиентами банка, по счетам внешним контрагентам тоже бесплатные.

«И, кроме того, мы сами, „из своего кармана“, оплачиваем лимиты на переводы на карточки не только по России, но и миру. До 20 тысяч [рублей] по обычным картам и до 50 тысяч по премиальным», — пояснили в Тинькофф банке.

«МКБ не взимает комиссию за переводы средств через банкоматы. Переводы между клиентами банка — физлицами также бесплатны. МКБ не планирует вводить комиссии за переводы средств между клиентами», — заявили «360» в пресс-службе Московского кредитного банка.

В Альфа-Банке сообщили, что комиссии за перевод у них нет, и заверили, что в будущем не будут ее вводить.

«Денежные переводы между клиентами Альфа-Банка проводятся без комиссии — как через мобильный и интернет-банки, так и через банкоматы. Мы не рассматриваем введение комиссий за переводы между клиентами банка», — сказали в кредитной организации.

По сотовому пути

Пересмотрев тарифные планы и введя подписку для увеличения лимита бесплатных переводов, Сбербанк пошел по пути сотовых операторов, пояснил «360» эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский. Их абоненты выбирают необходимое им количество минут или гигабайт трафика.

То есть для основной массы вкладчиков Сбербанк оставил «бесплатные» 50 тысяч. А тем, кому приходится переводить большие суммы, придется доплачивать за возможность делать это без комиссии. Эксперт не исключил, что позднее разного рода комиссии попытаются ввести и другие банки.

Банки будут искать любые возможности взять комиссионные платежи по одной простой причине: они не могут зарабатывать на кредитах. Пока банки активно раздавали кредиты населению, у них было много всего хорошего для вкладчиков — программы лояльности, кэшбеки, бесплатные переводы… А сейчас на кредитах не заработаешь, их люди не берут Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам.

Из-за снижения ставок по кредитам и снижения спроса на займы среди надежных вкладчиков банки постараются заработать на комиссиях, снижении остатков по картам, отмене привилегий или различных структурных продуктах. Например, для повышенной ставки по депозиту будут предлагать приобрести страховку или полис инвестиционного страхования.

Сейчас самый выгодный способ перевести (точнее, перенести) почти любую сумму из банка в банк — снять деньги в терминале одной организации и внести в терминал в другой, добавил Голубовский. В случае со Сбербанком, можно точно так же снять в банкомате средства со счета или карты одного вкладчика и положить их другому. Либо воспользоваться платной подпиской.