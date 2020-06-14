В России отменили банковский роуминг

Российские банки больше не будут взимать комиссии при переводе денежных средств между регионами внутри одной кредитной организации.

Закон был подписан российским лидером Владимиром Путиным еще в декабре 2019 года, пишет РИА «Новости». Теперь, начиная с 14 июня, брать с граждан комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одного банка запрещено.

В первую очередь запрет на отмену банковского роуминга затронул Сбербанк. С апреля эта кредитная организация начала постепенно заменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами подпиской.

Практически все клиенты — около 90% — смогут каждый месяц переводить до 50 тысяч рублей внутри банка без комиссии. Как уточнило Ura.ru, увеличение суммы переводов будет регулировать система подписок согласно потребностям клиентов банка.

Ранее стало известно, что российские банки решили максимально обезопасить своих клиентов и блокировать подозрительные переводы без ответа. Сейчас все операции необходимо разблокировать, если с клиентом не удалось связаться в течение двух рабочих дней. Чтобы воплотить эту идею в жизнь, кредитные организации обратились с просьбой в Центробанк.