«Страны могут оказаться на грани голода». Санкции против России усугубят глобальную проблему

Рост цен на продукты может привести к протестам в бедных странах, в частности в Африке. Дело в том, что некоторые государства «черного континента» фактически зависели от поставок товаров из РФ, но из-за санкций они могут оказаться на грани голодной катастрофы. По мнению экономистов, антироссийские ограничения Европы могут привести к новому потоку беженцев.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост цен на продовольствие из-за ситуации на Украине может вызвать голодные бунты в бедных странах.

Оконджо-Ивеала спрогнозировала, что в этом и следующем годах цены на некоторые товары повысятся и жители некоторых стран могут столкнуться с голодом. Топливо и продукты являются наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных по всему миру. По мнению главы ВТО, больше всех пострадают малоимущие в странах третьего мира.

Глава организации напомнила о голодных бунтах в начале 2000-х годов, которые произошли после резкого роста цен на продовольствие. По данным ВТО, сейчас порядка 35 стран Африки зависят от поставок продуктов, которые производят в Черноморском регионе.

Бегство от голода

Россия в последние годы вела активную торговлю с африканскими странами. По данным совета по международным делам, страна сотрудничает с Египтом, Марокко, Алжиром и ЮАР, а также с Камеруном, Суданом, Анголой, Эфиопией и Зимбабве. Среди других африканских партнеров РФ — Нигерия, Намибия, Мозамбик, Ангола, Руанда и Гвинея.

В 2018 году товарооборот с африканскими странами увеличился на 17,2% и составлял 20,4 миллиарда долларов. Основная доля поставок приходилась на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (26,3%), транспортные средства (24,8%) и минеральные продукты (17,9%). Россия поставляла пшеницу, нефть и нефтепродукты, а также средства наземного транспорта, писал ТАСС.

Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев объяснил «360», что зерновые в российском экспорте занимали настолько большую долю, что арабские страны Африки фактически зависели от поставок. Беляев напомнил, что Россия поставляла зерно и удобрения и Европе. Теперь из-за антироссийских санкций Европа ухудшит показатели по производству пшеницы, отметил он.

России придется раздваиваться в поставках между Европой и Северной Африкой. И если в Европе есть заместительные продукты питания, то те 35 стран могут оказаться на грани голодной катастрофы Михаил Беляев.

По мнению экономиста, Европа в очередной раз может столкнуться с наплывом беженцев из стран Африки. Но в этот раз мигранты будут бежать от голода и, вероятно, становиться преступниками в новой стране.

Выход из ВТО

Глава ВТО рассказала, что исключение России из организации из-за спецоперации на Украине невозможно. Этот процесс не простой и потребует одобрения 75% членов. Ранее депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект о выходе России из ВТО для защиты национальных интересов страны.

Однако выход страны из организации не остановит торговлю с другими странами. Беляев напомнил, что вступление в ВТО длилось на протяжении 18 лет, с 1993 по 2011 года. При этом Россия продолжала экспорт и импорт по двухсторонним взаимным соглашениям.

«Заявления о выходе из ВТО скоропалительные. Лучше быть на той площадке, на которой играют по общепринятым правилам, и эти правила не всегда идут против нас. Это всегда лучше, чем играть без них. Выход из ВТО — не лучший способ налаживания отношений и не лучший шаг на пути к стабилизации», — отметил Беляев.

Выход России из ВТО не приведет к сокращению экспорта, а затем и к дефициту продуктов в бедных странах. Однако голод в странах Африки, по его мнению, все же может возникнуть. Решить надвигающуюся проблему можно только с помощью коллективных усилий мирового сообщества, подчеркнул Беляев.

По прогнозам экспертов, к 2050 году в мире может произойти глобальное увеличение численности населения. Однако производство продовольствия при этом не увеличится, добавил он.

«Это проблема человечества, и все зависит от того, насколько оно готово ее решать. На Западе, наоборот, перепотребление, а утилизация добытого продукта составляет не менее 20%. Все это ставит людей развивающегося мира на грань голода», — заключил Беляев.