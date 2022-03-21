Проект о выходе России из ВТО внесли в Госдуму

Депутаты от «Справедливой России — За правду» внесли в Госдуму проект о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) для защиты национальных интересов страны. Документ появился на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Денонсировать протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению о вступлении в ВТО предложил председатель СРЗП Сергей Миронов.

В пояснительной записке отмечается, что за время нахождения России в ВТО страны-участницы ввели многочисленные секторальные санкции в отношении РФ, направленные против ключевых отраслей экономики: военно-промышленного комплекса, нефтяной и банковской сфер. В результате Россия, по сути, «была лишена статуса наиболее благоприятствуемой нации» со стороны многих стран — членов ВТО.

«В течение последних нескольких недель коллективный Запад ввел в отношении нашей страны множество санкций. Считаю, что в этой ситуации Россия должна незамедлительно выйти из ВТО, раз и навсегда покончив с международной организацией, которая своими ограничениями принесла немало вреда нашей экономике», — заявил Сергей Миронов.

Россия вошла в состав ВТО в 2012 году. Перед этим 18 лет шли переговоры об ее присоединении.