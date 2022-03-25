Бедным странам предрекли голодные бунты из-за ситуации на Украине

Бедные страны мира рискуют столкнуться с голодными бунтами. Беспорядки может спровоцировать рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации на Украине.

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала в интервью газете Guardian подчеркнула, что происходящее на Украине значительно повлияет на продовольственные цены как в 2022-м, так и в 2023 году.

«Продукты и топливо — две наиболее важные статьи в потребительской корзине бедных людей по всему миру», — напомнила она, добавив, что бедные страны и их жители с минимальными доходами пострадают больше всего.

Оконджо-Ивеала подчеркнула, что от продовольственных поставок из Черноморского региона зависят 35 африканских стран. Она указала на необходимость «смягчить последствия», иначе вероятна еще одна гуманитарная катастрофа.

Опасность голодных бунтов, по словам главы ВТО, существует. Не исключено, что они будут подобны происшествиям 2000-х годов. Тогда волнения начались после резкого скачка цен на продукты.

Затронув тему исключения России из ВТО, Оконджо-Ивеала призналась, что не может представить себе возможность такого поворота событий. Процесс потребует одобрения 75% стран-членов организации.