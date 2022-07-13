В американской прессе заговорили об успехе президента России Владимира Путина и неудачах Запада. Журналисты подчеркнули, что РФ не просто выстояла в экономической борьбе, но еще и нанесла урон США и Европе. Публицист Дмитрий Пучков (Goblin) уверен, что Запад потрепал себя сам, а российскому лидеру не пришлось ничего для этого делать. Виной всему — неграмотное управление Штатами и недостатки во внешней политике страны.

Секретное оружие Путина

Американская газета The Wall Street Journal опубликовала материал, где заявила, что моральное и политическое замешательство Запада стало секретным оружием Владимира Путина. При этом статья получилась довольно лестной для России и ее президента в частности.

Например, автор уверен, что РФ не просто выстояла в экономической войне, но и потрепала оппонентов. Ведь все больше стран начинают смягчать санкции и торговать с Россией вместо солидарности с «Большой семеркой». Та же Германия начала уклоняться от обещаний увеличить расходы на оборону, испугавшись последствий финансового противостояния.

«Опасения, что эмбарго на российский газ может нанести ущерб европейской экономике и оставить благополучных немцев мерзнуть в темноте следующей зимой, заменили надежды на то, что западные санкции поставят Москву на колени», — отметили в материале.

Источник фото: РИА «Новости»

Также в ней перечислил три уязвимости западной системы. Первая — тенденция к протекционизму в Европе и США, снижающая экономическую привлекательность для развивающихся стран. Вторая — ценностная политика Запада. Ведь та же пропаганда ЛГБТ не находит отклика у миллиардов людей во всем мире. Третья — разногласия внутри самого либерального Запада: культурные войны не способствуют единству.

«Путин пытается сыграть на проблемах западного общества, что в конечном итоге должно поставить американский мировой порядок на колени. Ставка на западный декаданс уже более десяти лет с лихвой окупается. <…> Путин добился наибольшего успеха в сферах экономики и политики, в которых Запад считал власть наиболее сильной», — сказано в публикации.

Инструмент борьбы политиков США

Вряд ли можно говорить об увеличении лестных для России материалов в иностранных изданиях. Скорее, речь идет о внутренней борьбе политиков США. Об этом «360» рассказал писатель, публицист, переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Goblin.

Источник фото: РИА «Новости»

«Например, [президент США Джо] Байден объявляет санкции, а они не работают. И в политической борьбе внутри США прекрасно объявить Байдена идиотом: „Посмотрите, ничего не смог, ничего не знает, провалился!“ Это вовсе не потому, что Владимир Владимирович для них хороший. Он все равно плохой для любой американской власти», — пояснил Пучков.

Непрофессионализм США

То, что санкции оказались нерабочими, наглядно продемонстрировал низкий уровень управления США и нехватку профессионализма спецслужб, которые не смогли предложить руководству адекватных мер, отметил Пучков.

Если вы хотите сломать Россию, надо как-то грамотно [действовать], а вы предлагаете какую-то фигню, а она не работает. Как же так? Это профнепригодность полная Дмитрий Пучков.

При этом Запад «потрепал» себя сам, уверен писатель. Ведь Россия не вводила против США и Европы никаких санкций. Все поставки идут полным ходом.

«Газ качается, нефть наливается. Отказываются от этого они, а не мы. Кто же это Западу подсказывает? Аналитики? Что если сделать вот так, то российская экономика будет сломлена? А она не сломана. А она, оказывается, иначе работает. <…> Ну это что ж такое… Вы что, дураков по объявлениям набираете? Это что-то немыслимое», — удивился Пучков.

Источник фото: РИА «Новости»

Он напомнил, что совсем недавно подобное было невозможно представить. Ведь западные элиты считались основой благосостояния.

«Образованные, умные, злые, хищные, грабят мир… А здесь: „Здравствуйте“. Что это такое? Стыдно!» — подчеркнул Пучков.

Удар по экономике Запада

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на РФ. Тогда многие государства объявили о заморозке российских активов, с новой силой зазвучали призывы отказаться от российских энергоносителей.

Однако все это обернулось против самого же Запада. Санкции привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо как в США, так и в Европе. Нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.

«Подчеркну, санкционную одержимость США и ее сторонников не разделяют страны, где проживает больше половины населения земного шара. Именно эти государства представляют собой быстро растущую, наиболее перспективную часть глобальной экономики. В их числе и Россия», — процитировало Путина РИА «Новости».