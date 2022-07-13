Германия намерена полностью отказаться от российской нефти к 31 декабря, а от угля — уже к 1 августа. В первую очередь это ударит не по России, у которой ФРГ не является основным покупателем энергоресурсов, а по самой Германии, рассказал «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

Он признался, что не понимает, «в какую игру играет Германия».

«Свободных альтернативных источников нефти на мировом рынке нет, и делиться свободными объемами с Германией никто не будет — это уже заявляли Япония, Австралия, Канада, все крупные поставщики этих ресурсов. Если даже Иран начнет им отпускать нефть, они больше двух миллионов тонн в год поставить не смогут», — рассудил экономист.

Он предположил, что Германия хочет «на кого-то свалить» свои проблемы в условиях риска рецессии.

Зайченко добавил, что газ, который продается в ЕС, на 90% идет на энергоснабжение.

«У них все ТЭЦ были построены под российский газ, альтернативный они покупать просто не смогут. Если мы не будем поставлять газ, у них начнется каменный век — они могут говорить все что угодно, но альтернатив нет», — уверен экономист.

Он признался, что его коллега, много лет живущий в Берлине, пожаловался, что третий месяц подряд растут коммунальные платежи. Вячеслав Зайченко констатировал, что это последствия действий властей.

«Мы, может, и пострадаем [из-за отказа Германии от российских нефти и угля], но не так сильно, перестроимся. А они-то как перестроятся?» — недоумевает эксперт.