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    13 июля 2022, 14:03

    Запад «вернется в каменный век» без российских энергоресурсов — экономист

    Экономист Зайченко: Германии негде будет взять нефть после отказа от поставок из России

    Мария Бокарева, Оксана Кириллова

    Германия намерена полностью отказаться от российской нефти к 31 декабря, а от угля — уже к 1 августа. В первую очередь это ударит не по России, у которой ФРГ не является основным покупателем энергоресурсов, а по самой Германии, рассказал «360» экономист, специалист по производным финансовым инструментам, трейдер срочного рынка Вячеслав Зайченко.

    Запад «вернется в каменный век» без российских энергоресурсов — экономист

    Он признался, что не понимает, «в какую игру играет Германия».

    «Свободных альтернативных источников нефти на мировом рынке нет, и делиться свободными объемами с Германией никто не будет — это уже заявляли Япония, Австралия, Канада, все крупные поставщики этих ресурсов. Если даже Иран начнет им отпускать нефть, они больше двух миллионов тонн в год поставить не смогут», — рассудил экономист.

    Он предположил, что Германия хочет «на кого-то свалить» свои проблемы в условиях риска рецессии.

    Зайченко добавил, что газ, который продается в ЕС, на 90% идет на энергоснабжение.

    «У них все ТЭЦ были построены под российский газ, альтернативный они покупать просто не смогут. Если мы не будем поставлять газ, у них начнется каменный век — они могут говорить все что угодно, но альтернатив нет», — уверен экономист.

    Он признался, что его коллега, много лет живущий в Берлине, пожаловался, что третий месяц подряд растут коммунальные платежи. Вячеслав Зайченко констатировал, что это последствия действий властей.

    «Мы, может, и пострадаем [из-за отказа Германии от российских нефти и угля], но не так сильно, перестроимся. А они-то как перестроятся?» — недоумевает эксперт.