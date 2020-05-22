Самолет с 90 пассажирами разбился в Пакистане. Airbus рухнул на дома

По информации пакистанского телеканала Dunya News, на борту находился 91 пассажир. Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines разбился, когда пытался приземлиться в аэропорту Джинна в Карачи (крупнейший аэропорт Пакистана). Он не долетел четыре километра до взлетно-посадочной полосы.

СМИ пишут, что самолет повредил четыре жилых дома и несколько машин.

В соцсетях появляются фото и видео с места происшествия. В районе крушения образовался густой дым.

Разбившийся самолет выполнял рейс PK-8303 из Лахора.

Пока что известно о как минимум двух пострадавших. Они доставлены в больницу. О жертвах ничего не сообщается. В больнице Джинны объявлена чрезвычайная ситуация.

Представитель Pakistan International Airlines подтвердил крушение. Он сказал, что кроме пассажиров на борту были семь членов экипажа. Самолет Airbus 320 способен перевозить 180 пассажиров, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, количество мест сократили на 50%.