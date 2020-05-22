Кроме того, россиян нет и в числе пострадавших.

Президент России Владимир Путин направил телеграмму соболезнований президенту Исламской Республики Пакистан Арифу Алви и премьер-министру страны Имран-хану. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой катастрофе, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — написал российский лидер.

Лайнер Airbus 320 авиакомпании Pakistan International Airlines рухнул 22 мая в районе международного аэропорта «Джинна» в городе Карачи. На борту находились 90 пассажиров и восемь членов экипажа. По предварительным данным, самолет летел из Лахора и упал при попытке совершить посадку. Он не долетел до взлетно-посадочной полосы четыре километра.

Очевидцы рассказали, что лайнер рухнул на несколько жилых домов и машин, хотя пилот пытался увести самолет в сторону. В районе авиакатастрофы отключилось электричество. В интернете уже появились кадры с места крушения. Свидетели засняли на видео черный дым, поднимающийся над домами.