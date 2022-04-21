Сальмонеллу нашли в шоколадных яйцах. Болезнь опасна для стариков и детей

В Испании обнаружили первый случай сальмонеллеза, связанный с Kinder. В мире таких эпизодов уже больше 100. В России продукцию компании решили изъять из оборота. Ведь сальмонеллез — опасное заболевание, особенно для пожилых людей и детей.

Сальмонелла в Kinder

В Испании выявили первый случай заражения сальмонеллой, связанный с продукцией Kinder. Об этом сообщило местное издание Mundo со ссылкой на Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.

Испанские органы здравоохранения уже изучают два других возможных случая заражения сальмонеллой. Две недели назад в стране решили отозвать некоторую продукцию Kinder, которую изготовили в Бельгии.

«В Германии уже выявлено 11 случаев сальмонеллеза, во Франции — 37, в Ирландии — 15. Великобритания выявила 73 случая», — пояснили в издании.

При этом, по данным СМИ, специалисты отметили ряд своеобразных моментов — например, «необычное количество госпитализированных детей» из-за этой вспышки, а также некоторые серьезные симптомы, такие как «кровавый понос».

Тем временем бельгийская прокуратура расследует заражение сальмонеллой продукции Kinder на местной шоколадной фабрике Ferrero, расположенной в муниципалитете Арлон. Работу завода уже приостановили из-за множества случаев заболевания.

Местные СМИ 5 апреля сообщили, что более 60 человек, в основном дети, заболели сальмонеллезом в Великобритании, отведав шоколадные яйца. Речь идет о такой продукции, как Kinder Surprise, Kinder Surprise Maxi, Kinder Mini Eggs и Schoko-bons.

Компания продолжает изымать продукцию из магазинов в Европе и за ее пределами.

Риски в России

Риск попадания продукции Kinder, содержащей сальмонеллу, на российский рынок есть. Об этом Роспотребнадзор сообщил в своем Telegram-канале.

«В международные системы поступила информация о том, что в оборот мог попасть Kinder с сальмонеллой. Это бактерия, которая может вызвать сальмонеллез и другие кишечные инфекции», — говорится в публикации.

В ведомстве заверили, что принимают все меры по выявлению и изъятию из оборота этой продукции.

После обнаружения бактерий сальмонеллы в некоторых товарах марки Kinder вся необходимая информация об этом была направлена в управление Роспотребнадзора по Владимирской области. Именно там находятся российские заводы по производству популярных шоколадных изделий. Об этом заявили «Известиям» в пресс-службе компании Ferrero 8 апреля.

«Информируем, что в России случаев заболевания сальмонеллезом, связанных с продукцией Kinder, выявлено не было», — отметили тогда в ведомстве.

Опасность сальмонеллеза

Сальмонеллез — достаточно опасное заболевание, особенно для пожилых и детей, рассказала «360» диетолог Елена Соломатина. По ее словам, главный риск в том, что при сальмонеллезе начинаются сильная рвота и диарея.

Это может грозить достаточно быстрым обезвоживанием. Дети очень быстро теряют электролиты — начинаются судороги, ребенок может умереть. Так что здесь нельзя медлить, нужно срочно вызывать скорую помощь Елена Соломатина.

Уже в условиях стационара, по словам Соломатиной, можно будет восполнять количество электролитов. Если этого не сделать, у ребенка может просто остановиться сердце.

По словам диетолога, у взрослого человека болезнь развивается в зависимости от индивидуальных особенностей организма и количества попавших бактерий.

Как сальмонелла попала в шоколадные яйца

Основной источник сальмонеллеза — яйца, хотя обычно совсем и не шоколадные. Главными переносчиками бактерии являются птицы, особенно утки и гуси.

«Яйца водоплавающих практически не употребляются в пищу именно по этой причине. Но сальмонелла может быть и в куриных яйцах. В перепелиных — практически нет, так как температура у перепелок совершенно другая», — отметила диетолог.

Бактерия также может быть и в сыром мясе птицы. Если на разделочной доске порезать сначала курицу, а затем салат, можно легко заразиться, особенно в жару или при повышенной влажности.

Как сальмонелла могла попасть в продукцию Kinder, сказать сложно. Однако Соломатина предположила, что заражено могло быть молоко. Или бактерию могли перенести из другого продукта.

«Какое производство, какие руки… Поточное производство — может, там готовили какой-то продукт, который был заражен. Потом начали готовить шоколадную массу на этом же производстве», — пояснила Соломатина.

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Схожую точку зрения высказала и врач-диетолог из Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. Она отметила, что шоколад — нетипичный продукт для питательной среды сальмонеллы.

«При термической обработке сальмонелла погибает, поэтому хорошо приготовленные, термически обработанные продукты сальмонеллу не содержат», — заключила врач.

Тем временем компании, производящей шоколадные яйца, теперь может грозить солидный штраф.