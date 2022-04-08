Россиян предупредили о сальмонелле в продукции Kinder

В продаже в России может находиться продукция Kinder с сальмонеллой. Сообщение об этом распространила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомство поступила «оперативная информация по международным информационным системам о возможном обороте пищевой продукции Kinder, контаминированной Salmonella Typhimurium», процитировало заявление РИА «Новости».

Опасные бактерии могут содержаться в продукции Kinder happy moments, Kinder circus, Kinder mix, Kinder uovo maxi, schokobons, mix cross cat kinder, happy snack. Роспотребнадзор принимает меры по изъятию этих товаров.

О том, что итальянский производитель Ferrero начал отзывать шоколадные яйца Kinder из-за риска заражения сальмонеллезом в ряде стран Европы (в том числе Великобритании, Франции, Германии, Швеции, Чехии), в США и на Ближнем Востоке, сообщил Reuters 6 апреля. Компания отзывала партии продукции, произведенные на заводе в бельгийском Арлоне.

Европейское агентство по безопасности продуктов питания и Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний начали расследовать ситуацию. По их данным, в ЕС и Великобритании зарегистрированы 134 случая сальмонеллеза. В основном заражались дети до 10 лет.