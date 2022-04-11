Эксперт Завельский рассказал, что Kinder может ждать крупный штраф за товар с сальмонеллой

Роспотребнадзор сообщил, что в продукции компании Kinder обнаружили сальмонеллу. Вице-президент ассоциации производителей и реализаторов «Гастроном» Илья Завельский отметил, что фирме может грозить крупный штраф. Об этом сообщила Pravda.Ru.

«Случай экстраординарный. Достаточно уникальный за все время. На самом деле, еще до конца разбирательство не закончилось по причине отсутствия доказательств того, что это именно произошло на производстве, а не где-то в другом месте», — заметил он.

Специалист подчеркнул, что теперь фирме может грозить крупный штраф за подобное нарушение. При этом он рассказал, что вряд ли на территории страны запретят продукцию компании.