Борец за права женщин и противник Трампа. Как старейший член Верховного суда Рут Гинзбург стала кумиром американцев

Судья Рут Бейдер Гинзбург ушла из жизни в возрасте 87 лет. Она проработала 27 лет и была старейшим членом Верховного суда США. Любимая многими американцами Гинзбург отстаивала права женщин и выступала против политики Трампа. Теперь же он сможет выдвинуть своего кандидата на освободившийся пост.

«Судья Рут Бейдер Гинзбург умерла сегодня вечером в окружении семьи в своем доме в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных метастатическим раком поджелудочной железы. Ей было 87 лет», — сообщила 18 сентября пресс-служба суда.

Гинзбург стала второй женщиной в истории США, занимавшей пост судьи Верховного суда. Эту должность она получила в 1993 году, когда лидером страны был демократ Билл Клинтон. У Гинзбург остались двое детей, четверо внуков и один правнук. Ее муж Мартин Дэвид Гинзбург умер в 2010 году.

«Наша нация потеряла юриста исторического уровня. Мы в Верховном суде потеряли любимого коллегу. Сегодня мы скорбим, но мы уверены, что будущие поколения будут помнить Рут Бейдер Гинзбург такой, какой мы ее знали: неутомимым и решительным борцом за справедливость», — отметил председатель Верховного суда Джон Робертс.

Борец за равенство

Судья действительно всю жизнь отстаивала принципы справедливости. Она родилась в 1933 году в Нью-Йорке и получила юридическое образование в Гарварде. Но после университета Гинзбург очень долго не могла найти для себя работу. А все из-за половой дискриминации. С этих пор она стала ярой защитницей прав женщин.

В 1972 году Гинзбург стала сооснователем организации Women’s Rights Project, действующей при Американском союзе защиты гражданских свобод. После этого ей удалось получить должность преподавателя Юридической школы Колумбийского университета. До этого образовательное учреждение не брало женщин в штат.

Спустя 20 лет упорной работы Гинзбург заняла пост судьи Верховного суда США. Все это время она боролась против дискриминации, что и продолжила делать после своего назначения. Гинзбург добивалась, чтобы зарплаты для мужчин и женщин были на одном уровне. Кроме того, она выступала за равенство в доступе к образованию, алименты для разведенных отцов, разрешение абортов для женщин и легализацию однополых браков.

«Меня иногда спрашивают, сколько женщин должно быть в Верховном суде. И когда я отвечаю, что их должно быть девять, люди шокированы. Но когда в Верховном суде было девять мужчин, ни у кого это даже вопросов не вызывало», — отмечала Гинзбург.

За годы своей работы судья стала настоящих кумиром для многих граждан США. Она стала иконой американского правосудия и символом борьбы за равенство полов. Более того, именно она ввела понятие «гендер» в судебный процесс, хотя раньше судьи использовали слово sex, что означало биологический пол. С изображением Гинзбург в США можно найти кружки, футболки и другие товары.

В 2018 году вышел фильм с говорящим названием «По половому признаку». В биографической картине актриса Фелисити Джонс сыграла Гинзбург. Лента бала посвящена 25-летней годовщине работы судьи в Верховном суде США.

Против Трампа

Гинзбург никогда не позволяла себе высказывания в адрес президентов, но все изменилось с приходом к власти Дональда Трампа. Во время предвыборной гонки судья озвучила свое мнение о кандидате в интервью TIME.

«Я не могу даже представить, во что превратится наша страна в случае избрания Дональда Трампа президентом. В его действиях нет последовательности, он говорит все, что приходит ему в голову. У него огромное самомнение», — говорила она.

Ответ Трампа не заставил себя долго ждать. Будущий глава Вашингтона заявил, что судьям Верховного суда США неуместно вмешиваться в политику. По его словам, это является бесчестием для судебной власти. Трамп призвал Гинзбург извиниться, после чего она призналась, что пожалела о своем комментарии.

Гинзбург не одобряла политику Трампа и незадолго до смерти отмечала, что не хочет покидать свой пост пока в США не сменится лидер. Теперь Трамп сможет выдвинуть своего кандидата на пожизненную должность судьи Верховного суда. При этом президент заявил, что был огорчен новостью о смерти Гинзбург.

«Она умерла? Я узнал об этом только что от вас. Это очень грустно, она была замечательной женщиной», — сказал Трамп CNN.

В свою очередь пресс-секретарь президента США Кейли Макинани сообщила, что в дань памяти судьи на Белом доме был приспущен государственный флаг.

По словам американских экспертов, сейчас республиканцы и демократы могут развернуть политическую борьбу за должность в Верховном суде. Президентские выборы пройдут уже 3 ноября, а именно Верховный суд зачастую напрямую влияет на результат политических споров в США.