Верховный суд разрешил Трампу продолжить возведение стены на границе с Мексикой

Строители продолжат возводить стену на границе США и Мексики. Разрешение им выдал Верховный суд штатов.

Правозащитники призывали прекратить строительство. Они требовали отменить прошлогоднее решение суда, который постановил, что правительство страны может использовать финансы для возведения стены, передает ТАСС со ссылкой на канал CNN. Однако в пятницу 31 июля суд вновь разрешил строительство. Пять судей проголосовали за, четверо — против.

В июне 2020 года возсведение стены запретил апелляционный суд США, который постановил, что правительство не может брать Пентагона без разрешения Конгресса. При этом еще в 2019 году Верховный суд страны постанови, что деньги можно взять из выделенных Конгрессом средств для министерства обороны. Тогда речь шла о сумме в 2,5 миллиарда долларов.

Ранее правительство США пообещало к концу 2020 года закончить возведение сразу нескольких участков стены на американо-мексиканской границе. Общая протяженность постройки на этом этапе составит 3,14 тысячи километров. На строительство одного из участков в штате Аризона — планируют потратить 400 миллионов долларов.