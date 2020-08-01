Верховный суд разрешил Трампу продолжить возведение стены на границе с Мексикой
Правозащитники призывали прекратить строительство. Они требовали отменить прошлогоднее решение суда, который постановил, что правительство страны может использовать финансы для возведения стены, передает ТАСС со ссылкой на канал CNN. Однако в пятницу 31 июля суд вновь разрешил строительство. Пять судей проголосовали за, четверо — против.
В июне 2020 года возсведение стены запретил апелляционный суд США, который постановил, что правительство не может брать Пентагона без разрешения Конгресса. При этом еще в 2019 году Верховный суд страны постанови, что деньги можно взять из выделенных Конгрессом средств для министерства обороны. Тогда речь шла о сумме в 2,5 миллиарда долларов.
Ранее правительство США пообещало к концу 2020 года закончить возведение сразу нескольких участков стены на американо-мексиканской границе. Общая протяженность постройки на этом этапе составит 3,14 тысячи километров. На строительство одного из участков в штате Аризона — планируют потратить 400 миллионов долларов.