Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург умерла в США

Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург скончалась накануне в возрасте 87 лет.

Информация об этом была размещена на сайте судебного органа, уточнил RT. Женщина скончалась в своем доме в Вашингтоне.

Причиной смерти Гинзбург стал рак поджелудочной железы, пишет «Газета.ru».

Бейдер Гинзбург занимала свой пост более 27 лет. Она была второй по счету женщиной в истории США, которая заняла должность судьи Верховного суда.

Ранее стало известно о том, что отец одного из основателей компании Microsoft Билла Гейтса Гейтс-старший скончался в возрасте 94 лет. Отмечается, что здоровье Гейтса-старшего постепенно ухудшалось. Он скончался в своем доме, в окружении семьи.