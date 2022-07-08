Румыния прибирает к рукам молдавских студентов. Незаметная интеграция перерастает в потерю суверенитета

Румыния на протяжении долгих лет влияла на Молдавию, это нашло отражение и в раздаче паспортов всем желающим молдаванам, и в языковом вопросе, а теперь и в переманивании абитуриентов. Молодых людей ждут в Кишиневе с документами на поступление, потому что в самой Молдавии число вузов решили сократить в несколько раз. Оппозиционно настроенные депутаты уже давно называют происходящее аншлюсом. Такую точку зрения разделяют и политологи, предрекая Молдавии скорую потерю суверенитета.

Румынский паспорт как пропуск в ЕС

Молдавия — маленькая страна. Численность населения с постоянным местом жительства составляет, по последним данным, 2 миллиона 604 тысячи человек (для сравнения — в Москве проживают 12 миллионов 635 тысяч 466 жителей). А с 2009 года любой желающий молдаванин может получить гражданство Румынии и сделать население еще меньше.

Румынское руководство ввело для этого упрощенную схему. Молдаванам не нужно проходить собеседования на знание румынского языка, истории и традиций этой страны. Отказываться от своего основного паспорта тоже не требуется. По данным на 2018 год почти 500 тысяч жителей Молдавии были обладателями гражданства Румынии, еще 300 тысяч — стояли в очереди на румынский паспорт.

С чем же связано желание получить паспорт другой страны? Для жителей Молдавии румынское гражданство — просто удобный способ уехать работать в Евросоюз без специальной визы. Нужно только время от времени приезжать домой.

Источник фото: РИА «Новости»

Интеграции нет, вам показалось

Депутат молдавского парламента Богдан Цырдя в комментарии «Известиям» тогда назвал происходящее латентным аншлюсом. Он подчеркнул, что 800 тысяч человек с паспортами Румынии — это уже серьезная проблема. При этом в румынском министерстве иностранных дел изданию заявили, что никаких попыток интеграции нет.

«Румыния была первой страной, которая признала независимость Республики Молдова 3 сентября 1991 года», — отрезали в МИД.

Хоть Румыния и признала молдавскую независимость, но при этом она все еще не ратифицировала подписанный договор о государственной границе. Еще в 2013 году Траян Бэсеску, занимавший тогда пост президента Румынии, заявил, что этого не произойдет.

«Хочу быть предельно откровенным — Молдавия зря ждет, так как Румыния не ратифицирует договор о режиме госграницы», — сказал он.

Раздачу гражданства притормозил ковид

За четыре года количество молдаван с румынскими паспортами почти достигло миллиона. Такие данные озвучил госсекретарь департамента по связям с Молдавией при правительстве Румынии Адриан Дупу.

«Почти миллион жителей левого берега реки Прут получили гражданство Румынии. Они румыны, и на основании документов доказывают это. В Национальном управлении по делам гражданства рассматриваются на данный момент еще 100 тысяч заявок», — сказал он.

Дупу заметил, что процесс мог бы идти быстрее, если бы не пандемия коронавируса. По его словам, в последнее время темп ускорился, запросов очень много.

Латиница vs кириллица

Молдавия начала использовать латиницу летом 1989 года. Согласно Декларации о независимости, государственным языком в этой стране является румынский. Поэтому и алфавит решили использовать латинский. При этом в конституции Молдавии говорится, что государственный язык — молдавский.

В 2013 году Конституционный суд признал приоритет Декларации о независимости над Конституцией. Но языковые споры так никуда и не делись. Весной 2021 года президент Молдавии Майя Санду предложила внести поправки в конституцию и переименовать государственный язык.

Источник фото: РИА «Новости»

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев в беседе «360» объяснил, что язык в Молдавии и Румынии с филологической точки зрения одинаковый. Однако тут столкнулись наука и политика, отсюда появились и эти препирания.

В левобережной части Молдавии, где была провозглашена Приднестровская республика, в основном говорят на русском языке. Для молдавского используют кириллицу, а не латиницу.

Незаметная интеграция не ограничивается раздачей паспортов и латиницей. Она идет дальше и в этом году затронула и сферу образования, но уже не с точки зрения языка или преподавания тех или иных предметов. К слову, в Молдавии преподают румынскую, а не молдавская история, на что указывал депутат Цырду. Теперь для получения высшего образования молдаванам тоже волей-неволей придется ехать в Румынию. В Молдавии число вузов решили сократить.

Молдавии много вузов не надо

В конце июня министр образования Молдавии Анатолий Топалэ заявил, что в стране начинается масштабная реформа, в рамках которой будут сокращать число высших учебных заведений в стране. Вместо 28 их станет шесть. По словам Топалэ, вузы ждет процесс слияния, потому что Молдавия слишком маленькая, чтобы обеспечить качественное обучение по одной и той же программе в большом количестве университетов.

Топалэ выразил уверенность, что процесс модернизации позволит улучшить условия обучения для студентов, поднять преподавателям зарплаты. Реорганизацию хотят завершить до начала нового учебного года.

По словам министра, в состав крупнейшего Государственного университета Молдавии войдут сразу 15 учреждений высшего образования, в Технический университет — четыре вуза.

Государственный педагогический университет объединит четыре профильных высших учебных заведения. Академия экономических знаний поглотит Национальный институт экономических исследований. В своем прежнем виде будут работать Академия музыки, театра, изящных искусств и Институт культурного наследия. Но их все равно ждут изменения — они станут подведомственны Минкультуры.

При этом в Румынии не теряются и набирают абитуриентов из Молдавии. По данным издания Newsmaker, выпускники лицеев Молдавии на фоне сокращения вузов начали ехать поступать в румынские учебные заведения. Специальные пункты университеты открыли в Кишиневе.

Сближение с потерей суверенитета

На фоне отъезда молодых людей, которые хотят получать высшее образование, да и тех, кто просто использует румынский паспорт ради отъезда в ЕС, встает закономерный вопрос — Молдавия и без того имея такое небольшое население не боится, что оно уменьшится еще больше, а по итогу, в стране останутся только пожилые люди, которых не надо выталкивать в Румынию учиться или работать. Политолог Никита Донцов в беседе с «360» назвал происходящее осознанным шагом молдавских властей. Хотя, по словам эксперта, тут можно говорить и о злом умысле.

«Я думаю, здесь не глупость, а злой умысел, который руководит властям Молдавии, потому что насколько известно президент Молдавии Майя Санду является гражданской Румынии, у нее есть паспорт этой страны и в целом она взяла курс для Молдавии на максимальное сближении с Румынией», — сказал Донцов.

Он отметил, что Молдавия фактически на сегодняшний момент являются уже составной частью Румынии. Во всех публичных речах молдавские политики подтверждают что Румыния является старшим братом Молдавии. Политолог указал на то, что Молдавия активно стремится интегрироваться в экономику Румынии и использовать ее, как рынок сбыта в том числе.

«То есть они максимально интегрированы. А такая ментальная интеграция — это такой обдуманный шаг. Я думаю, что такие решения лидеры этой страны принимают, потому что хотят максимального сближения с Румынией с дальнейшей потерей своего суверенитета», — сказал он

Они считают, что они уже единое пространство, я думаю, что мы в ближайшем будущем сможем увидеть активизацию этих интеграционных процессов, чтобы Молдавия стала какой-нибудь автономной республикой в составе Румынии

Донцов отметил, что антироссийская позиция Молдавии в большей степени связана именно с Румынией. Последняя занимала эту позицию исторически, а Молдавия, находясь меж двух центров влияния — Россией и Румынией — исторически старается выбирать Румынию и следовать в ее внешнеполитическом векторе, пояснил политолог.

Именно поэтому, по его словам, молдавские власти пытаются заигрывать с румынским правительством, румынскими политиками, демонстрируя максимальную поддержку антироссийского курса.

«Мы знаем, что в самой Молдавии население придерживается различных позиций и пророссийских, например, в Приднестровье уже мы считаем фактически отдельным регионом. Где высокие рейтинги у российских политиков и люди отстаивают право говорить на русском языке и это яркий пример того, что та политика, которую Санду проводит она не поддерживается всем населением», — заключил он.