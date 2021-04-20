Санду захотела перевести Молдавию на румынский язык. Ничего нового, кроме плевка в сторону России

Президент Молдавии Майя Санду предложила внести поправки в конституцию и переименовать государственный язык с молдавского на румынский. Фактически это один и тот же язык, разница лишь в написании — латиницей или кириллицей.

«Смена» языка

Президент Молдавии Майя Санду обратилась к парламенту с предположением внести поправки в конституцию и переименовать государственный язык с молдавского на румынский.

На самом деле речь идет об одном и том же языке, так как молдавский считается официальным диалектом румынского. Минимальные отличия между ними есть на уровне литературной нормы, фонетики и лексики.

В декларации независимости Молдавии румынским этот язык называется по решению конституционного суда Молдавии, но в самой Конституции все еще значится молдавский.

Идентичные языки

Язык Молдавии уникален тем, что никак не может определиться с названием. И дело тут не в науке, а политике. Лингвисты признают: этот язык почти идентичен румынскому. Но как именно его называть — этот вопрос должны решить политики и общество.

«Неверно, что в Молдавии говорят на таком же румынском, как в Румынии. Но неверно и то, что молдавский и румынский — это объективно и исконно разные языки. Вопрос о названии тут вообще не приоритетный, есть случаи, когда разные государства признают, что говорят на одном языке, как Австрия и Германия (при том, что особенности австрийского немецкого никто не отрицает)», — сказал лингвист Владимир Плунгян в интервью украинскому сайту hromadske.

Даже главные документы страны противоречат друг другу. В Конституции язык называется молдавским, а в декларации о независимости — румынским. Другое дело, что в 2013 году Конституционный суд признал приоритет Декларации о независимости над Конституцией. Но даже это не добавило согласия.

Даже лингвисты спорят по поводу языка в Молдавии: некоторые считают, что румынский и молдавский — разные названия одного языка. Но другие специалисты уверены, что эти языки разные, и оба имеют восточно-романские корни.

Чтобы вы понимали «разницу», можно привести простой пример с числительными. Цифра «один» на румынском — unu. А на молдавском — «уну». Два по-румынски — doi, а по молдавски — дой. То есть в молдавском используются кириллица, а в румынском — латиница.

Проблема выбора

Преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев объяснил «360», что с филологической точки зрения язык в Молдавии и Румынии один и тот же. Но в случае с Молдавией наука пересеклась с политикой, из-за чего и начались эти препирания по поводу языка.

Если бы название языка румынским не влекло идею о вхождении Молдавии в состав Румынии, как наличие немецкого языка в Австрии, что не мешает существованию независимой Австрии, проблем бы не было Вадим Трухачев.

Для молдаван вхождение в состав Румынии это, с одной стороны, прощание с Россией, а с другой — гарантированное вхождение в состав Евросоюза и НАТО, полагает Трухачев. В Молдавии нет согласия по поводу того, какой курс выбрать, хотя большинство выступает за проевропейский. В то же время и к полному отказу от России молдавское население не готово.

По словам Трухачева, постепенно все большее количество молдаван начинает осознавать себя румынами. Тем более в последний год это страна, которая достаточно успешно развивается.

Что принесут изменения

Трухачев предположил, что в случае смены названия, в стране начнется политическая нестабильность и многие документы придется переписывать. Собеседник «360» считает, что Молдавия — классическое «несостоявшееся» государство, где на должном уровне не развиты социальная сфера, образование, здравоохранение.

И еще одна отложенная проблема — полное выдавливание русского языка из всех сфер.

Член гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (ГЛЭДИС) Елена Кара-Мурза в разговоре с «360» отметила, что обозначение языка зачастую связано с обозначением культурной, этнической или политической идентичности.

Сейчас предложение новой идентичности, которое сложным образом связано с довоенной картой Европы, это тоже может привести к некоторым проблемам психологическим и политическим. Это старая проблема до времен Второй мировой войны. И до сих пор аукается Елена Кара-Мурза.

Когда Молдавия вошла в состав Советского Союза, появилось поколение, которое идентифицировало себя как молдаван. То есть и свой язык они ощущали, как специальную ценность своего народа. А значит смена этих реалий — проблема для уже состоявшегося поколения.