Вузы Румынии открыли пункты приема абитуриентов в Кишиневе

Выпускники лицеев Молдавии на фоне сокращения числа высших учебных заведений в стране начали подавать документы в вузы Румынии. Специальные пункты университеты соседней страны открыли в Кишиневе. Об этом сообщило издание Newsmaker.

В этом году в Молдавии началась реформа системы высшего образования в ходе которой несколько вузов ликвидируют из-за нехватки средств в бюджете. Как заявил министр просвещения и науки Анатолий Топалэ, за счет сэкономленных средств финансирование оставшихся высших учебных заведений усилят.

«Государственный, Технический и Педагогический университеты поглотят множество более мелких», — привело слова министра издание EurAsia Daily.

Министр добавил, что на зачисленных студентах эта ситуация не скажется. Они продолжат получать образование.

Ректор Молдавского государственного университета Игорь Шаров отметил, что реформа необходима, так как число студентов в республике за последние годы постоянно падает с 92 тысяч в 2015 году до 53 тысяч в 2020-м.

Против реформы высказались оппозиционные политики Молдавии, которые заявили, что все закончится полной ликвидацией системы образования.