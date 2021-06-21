Российские регбистки впервые отобрались на Олимпиаду. И у них все шансы покорить мир

Российская женская сборная по регби-7 впервые выступит на Олимпийских играх. В календаре главных международных спортивных соревнований этот вид спорта появился недавно, в 2016 году. Российские спортсменки готовы бороться за медали.

Регби-7 впервые вошло в календарь международных соревнований в 2016 году, на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Тогда от России не смогли прорваться на соревнования ни мужчины, ни женщины. В этом году это удалось сделать женской сборной.

Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев называл победу ожидаемой.

«Наша сборная сейчас в оптимальном составе. Все девочки оправились от травм, которые их преследовали несколько лет. Сейчас у нас самый сильный состав по олимпийскому регби-7 за последние лет пять-шесть, а может, даже за 10 лет. Мы ждали этой победы», — рассказал Артемьев.

Он считает, что на Олимпиаду в 2016 году сборной помешали отобраться травмы и отсутствие опыта в таких соревнованиях. Артемьев отметил, что Россия входит в топ-5 лучших команд мира, уступая Новой Зеландии, Австралии, Канаде и США. Так что у девушек хорошие шансы на медали.

Основа ЦСКА

В команду вошли семь спортсменок из команды ЦСКА. Всего на Олимпиаду поедут 12 регбисток. Как рассказал «360» президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин, команда весь пандемийный сезон основательно готовилась к соревнованиям, в результате большинство спортсменок попали в сборную России.

«ЦСКА имел серьезную подготовку, тренировки не останавливались и в пандемийный год. Игровые связки формировались на протяжении всего сезона, а самое главное, пожалуй, что в прошлом году руководство приняло нестандартное решение. Вся команда отправилась в изоляцию вместе, что помогло спортсменкам не потерять в подготовительном плане ни одного рабочего дня. Наверное, такие потери у конкурентов из других стран были, поэтому, тренировавшись всю пандемию, команда вышла в боевом составе на регулярные соревнования», — рассказал Митрюшин.

Он отметил, что в этом году впервые клуб московского региона выиграл Кубок России и национальный чемпионат. В результате основа команды ЦСКА переехала в сборную.

«В итоге мы видим в старте шесть из семи членов команды ЦСКА, но мы ни в коем случае не преуменьшаем заслуг всего тренерского штаба сборной России и заслуг девчонок из всех команд нашей страны. Но сыгранные связки дали о себе знать», — рассказал президент клуба.

Поборемся за медали

Сборная России является самой сильной сборной в Европе, однако это не только плюс, но и минус, отметил Алексей Митрюшин.

«Мировая конкуренция в этом топ-уровне достаточно высока, но сегодня у девчонок сверхбоеспособная команда. Если мы с вами рассмотрим, как прошли отборочные, то мы отыграли все сборные на ноль. Это, наверное, хорошо и плохо. Хорошо, что в европейской части мира нам нет равных, причем настолько сильно, что мы обыгрываем с сухим счетом. Но мировая конкуренция — это Новая Зеландия, сборная США прибавила. Это тяжелое испытание и минус», — отметил президент клуба.

Он считает, что отсутствие игровой практики с более сильными командами может стать вызовом для спортсменок. Митрюшин предположил, что россиянки на Олимпиаде столкнутся с огромными сложностями, но он уверен, что тренерский штаб подготовит команду к ним.

Растущая популярность

Популярность регби-7 в России растет. После того как этот вид спорта стал олимпийским, у регбистов появилась новая высота, которую хотят покорить все спортсмены. Президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин уверен, что выступление женской сборной на Олимпиаде сделает спорт еще более популярным. При этом Федерация регби России и ЦСКА пытаются с помощью медиа повысить интерес среди зрителей.

«Мы сняли 16-серийный фильм о регби, который уже идет на „Море.тв“, а в сентябре выйдет на СТС. По нашим прогнозам, его посмотрят 25 миллионов человек», — рассказал Митрюшин.

С ним согласен председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев. Он уверен, что после Олимпиады в секции по регби-7 придет много детей.

«Хочу развеять миф, что в регби много травм. На самом деле не больше, чем в футболе. Регби — такая игра, что травм бывает мало, значительно реже, чем в футболе. А дети до 14 лет играют в бесконтактное регби, они просто ленточки привешивают к форме. Сорванная ленточка означает захват. Они практически не травмируются», — добавил Артемьев.

История регби

Регби-7 является одним из видов регби-футбола. Он появился в Шотландии в конце XIX века. На поле соревнуются две команды по семь участников. Игра длится два тайма по семь минут с перерывом не более двух минут. Спортсмены за это время должны занести мяч в зону соперника либо поразить Н-образные ворота выше перекладины. В 2009-м МОК принял решение сделать с 2016 года регби-7 олимпийским видом спорта.

Первыми олимпийскими чемпионами стали женская сборная Австралии и мужская команда Фиджи. Российские женская и мужская сборные не смогли пройти квалификации. В этом году на Олимпиаду поедут только женщины, им предстоит бороться за медали с Японией, Австралией, Фиджи, Новой Зеландией, Бразилией, Китаем, США, Великобританией, Канадой, Кенией и Францией. Соревнования пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Команда ядра

Российская женская сборная по регби-7 играет не последние роли в развитии спорта. В России девушек называют великолепной семеркой и медведицами.

Сборная России является шестикратным чемпионом Европы. Она побеждала на турнирах в 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 и 2019 годах. Чемпионаты мира пока не поддавались девушкам, их лучший результат — ¼ финала.

Команда является регулярной участницей Мировой серии регби-7 (с сезона 2013/2014 — в ядре Мировой серии).

«Секрет успеха российской сборной по регби-7 небольшой. У нас очень много быстрых девушек из других видов спорта, где еще присутствуют советские школы легкой атлетики, пятиборье и десятиборье. Именно оттуда наши сверхбыстрые игроки, многие пришли из гандбола», — рассказал председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев.

Президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин напомнил, что 24 июня в Лужниках пройдет второй тур чемпионата Европы, где российские спортсменки являются фаворитами.

Артемьев добавил, что если российская сборная выиграет в седьмой раз чемпионат Европы, то станет единственной командой, которой покорялась такая вершина. Сейчас Россия и Англия являются шестикратными чемпионами Европы.