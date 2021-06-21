Женская сборная России по регби-7 впервые отобралась на Олимпиаду

Российская женская сборная победила команду Казахстана в полуфинальном матче олимпийской квалификации по регби-7 со счетом 38:00. Таким образом россиянки впервые в истории отобрались на Олимпийские игры. Игра прошла в Монако.

Турнир по регби-7 пройдет на Олимпийских играх во второй раз. Женская сборная России не получила возможность принять участие в соревнованиях в 2016 году. Тогда победу в Рио-де-Жанейро одержали представительницы Австралии.

Женская сборная России — 11-я команда, которая завоевала путевку на Олимпиаду в Токио. Также в соревнованиях примут участие сборные Великобритании, США, Новой Зеландии, Австралии, Бразилии, Японии, Китая, Кении, Фиджи.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа. В этот раз они пройдут без иностранных болельщиков. Такое решение организаторы приняли из-за пандемии. Россияне уже получили обратно деньги за ранее купленные билеты.