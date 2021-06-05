Болельщики из России получили обратно деньги за билеты на Олимпиаду в Токио

Российским болельщикам вернули деньги за билеты на Олимпиаду в Токио 2020. Об этом рассказала Мария Изотова — директор по связям компании «Матч хоспиталити», которая является официальным авторизированным продавцом билетов на летние Игры в Токио и зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.

Деньги вернули всем болельщикам, которые подтвердили свой отказ от билетов. Оргкомитет Игр в Токио выбрал дату 20 мая, к которой возврат билетов должен был завершиться.

«Мы связались с покупателями, всем были отправлены соответствующие заявления на возврат. Те, кто их подписали, уже все получили», — слова Изотовой привел ТАСС.

Оргкомитет Игр в Токио 20 марта решил, что главные спортивные соревнования пройдут без иностранных болельщиков из-за пандемии коронавируса. Однако до этого за рубежом купили около 630 тысяч билетов на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио. А японских болельщиков допустят на Олимпиаду при отрицательном тесте на коронавирус. Российские спортсмены выступят на турнире под флагом ОКР из-за санкций WADA.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии соревнования перенесли на год. Теперь они состоятся 23 июля — 8 августа 2021 года. Около 10 тысяч волонтеров отказались работать на Олимпийских и Паралимпийских играх. Добровольцы входили в число 80 тысяч человек, отобранных оргкомитетом. Однако те передумали присоединяться к мероприятию по ряду причин. Среди них — риски для здоровья из-за коронавируса и занятость по работе.