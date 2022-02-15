Российские фигуристки заняли первое и второе места в короткой программе. Это еще не конец

Российские фигуристки стали лидерами в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Камила Валиева разволновалась и допустила ошибку, из-за чего потеряла баллы. Однако спортсменка все равно заняла первое место на этом этапе. Второй стала ее соотечественница Анна Щербакова. А вот Александру Трусову с третьего места сместила японка. Однако у россиянок еще есть шанс занять весь пьедестал — после произвольной программы.

Камила Валиева

Первой из российских фигуристок выступила 15-летняя Камила Валиева. Перед выходом на лед спортсменка явно волновалась, у нее едва не тряслись ноги. Похоже, давление, оказываемое на россиянку в связи с допинговым скандалом, сыграло свою роль: в начале проката она совершила ошибку на тройном акселе — степаут. Это совершенно несвойственно Валиевой.

Однако остальную часть программы фигуристка исполнила идеально: тройной флип и каскад лутц-тулуп вышли безупречными. Да и с точки зрения эмоций это было, наверное, лучшее выступление Валиевой. Она была очень чувственной. В итоге зал аплодировал, а сама спортсменка еле сдерживала слезы.

Фигуристка в напряжении ждала оценок, которые, к сожалению, ее не обрадовали — всего в 82,16 балла. В этом сезоне таких низких оценок она еще не получала. Валиева явно расстроилась и даже замотала головой. Фигурист, серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити, чемпион Европы и мира Илья Авербух в разговоре с «360» заявил, что судьи наказали Валиеву за допущенную ошибку.

«Она каталась с ошибкой. Значит, они ее наказали и отняли восемь баллов. <…> Все остальное она сделала блестяще. Но, конечно, не получила свои 90, потому что была допущена ошибка на тройном акселе. <…> Волновались и волнуются все, потому что это Олимпийские игры. <…> Камила Валиева большая умница. Я уверен, что она соберется и произвольную откатает блестяще», — подчеркнул Авербух.

Даже с учетом более низких, чем ожидалось, оценок, россиянка все равно стала лидером в короткой программе. Никто из соперниц не смог ее превзойти.

Фигуристка Анастасия Гребенкина уверена, что Валиева смогла справиться с волнением, особенно учитывая, что ей пришлось пережить в последние дни.

«Если даже мы на диванах волновались и нервничали, то можете представить, что чувствовала она. Во-первых, она выступает на Олимпийских играх. Это очень ответственно. Во-вторых, все, что с ней случилось, — это беспрецедентный случай. <…> Я вообще не понимаю, как она собралась и сделала практически все», — отметила спортсменка.

Александра Трусова

Второй из россиянок на лед вышла Александра Трусова — «русская ракета». Ее выступление также не обошлось без ошибок. Она упала с тройного акселя, а затем чисто исполнила тройной флип. Во второй половине программы спортсменка сделала каскад тройной лутц — тройной тулуп. По окончании выступления фигуристка попросту развела руками, похоже, вспомнив о падении. В итоге Трусова получила 74,6 балла и заняла второе промежуточное место.

Россиянка рассказала, что почти не волновалась на Олимпиаде и была настроена сделать все элементы чисто.

«Обычно я чувствую, что он (тройной аксель — прим. ред.) может не получиться, но сегодня такого ощущения не было. После падения ни о чем не думала, старалась сохранить образ и не испортить общее впечатление от проката. Думаю, у меня это получилось. Оценки не удивили. Они всегда такие, если не получается аксель», — процитировали фигуристку в Telegram-аккаунте Олимпийского комитета России.

Анна Щербакова

Однако Трусовой пришлось подвинуться в турнирной таблице. Ее сместила соотечественница — Анна Щербакова. Третья российская фигуристка первой за этот день безупречно выполнила программу, без единой ошибки. Более того, она установила свой личный рекорд, получив 80,2 балла.

При этом сама она рассказала, что практически не нервничала во время выступления и контролировала каждое вращение, каждый прыжок. И это несмотря на то, что каталась россиянка в новых коньках, что крайне нежелательно делать непосредственно на соревнованиях.

«Полностью довольна и прокатом, и оценками. Теперь очень важно настроиться на произвольную программу, не упустить свой шанс. По поводу новых коньков. <…> Да, три дня назад у меня сломалось лезвие на одном из них. Сегодня каталась в других коньках. Такое случается, ничего страшного. Но, конечно, не хотелось, чтобы это произошло на Олимпиаде», — рассказала фигуристка.

Россиянки еще могут взять весь пьедестал

Казалось бы, все три места по итогам короткой программы достались российским спортсменкам. Однако выступающая последней представительница Японии Каори Сакамото получила 79,84 балла и заняла третью строчку. Так она сместила с пьедестала Трусову, которая опустилась на четвертую позицию. Но это не значит, что всех трех россиянок мы не увидим с медалями, уверен Авербух.

«Безусловно, у нас есть шанс взять все три медали, потому что, ожидаемо, Саша Трусова часто не справляется с этим тройным акселем, поэтому японка сегодня прошла, но у японки нет таких козырей в виде четверных прыжков, какие есть у Саши Трусовой, у Ани Щербаковой, у Камилы Валиевой. В произвольной программе, когда можно исполнять четверные прыжки, у наших девочек есть шанс, конечно, завоевать весь пьедестал», — отметил Авербух.

В копилке российских фигуристов уже есть золото — в командном турнире Олимпийских игр. Однако церемонию награждения спортсменок не провели из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой.

В итоге звезду российского фигурного катания допустили до соревнований, но Международный олимпийский комитет (МОК) отказался проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира.