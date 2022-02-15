Стали известны результаты короткой программы в женском фигурном катании

Российская фигуристка Камила Валиева заняла первое место в короткой программе на Олимпиаде. Анна Щербакова заняла второе место, а Александра Трусова стала четвертой.

Валиева набрала 82,16 балла, допустив одну ошибку на выезде с тройного акселя. После завершения выступления фигуристки зрители приветствовали ее стоя.

Щербакова заработала 80,20 балла. Японская фигуристка Каори Сакамото заняла третье место с 79,84 балла.

Россиянка Александра Трусова стала четвертой. В начале выступления она упала с тройного акселя. Судьи поставили ей 74,60 балла. После выступления Трусова заявила, что этот элемент программы она не будет обсуждать, сообщил «Матч ТВ».

«Тройной аксель не обсуждается и не будет обсуждаться. Я буду делать его всегда», — подчеркнула спортсменка.

По ее словам, на тренировках тройной аксель получается вне зависимости от состояния, но в прокатах пока нет.

Соревнования в произвольной программе состоятся 17 февраля.